Le premier ministre Carney et le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, coprésident une réunion pour faire progresser les priorités du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne au Nunavik

KUUJJUAQ, QC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, se sont joints à des membres du Conseil des ministres fédéral et aux dirigeants inuits élus de la Société régionale inuvialuite, de la société Nunavut Tunngavik Incorporated, de la société Makivvik et du gouvernement du Nunatsiavut afin de faire avancer des priorités communes pour l'Inuit Nunangat. Virginia Mearns, qui a été nommée ambassadrice du Canada aux affaires arctiques lors de la réunion de l'an dernier du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne (CPIC) présidée conjointement par le premier ministre Carney et le président Obed, a également assisté à la réunion. Il s'agissait de la première réunion du CPIC à se tenir au Nunavik depuis la création de cette table de concertation.

Les dirigeants ont souligné l'importance de leur engagement en faveur d'un partenariat renouvelé entre les Inuits et la Couronne, fondé sur l'autodétermination des Inuits et l'amélioration de leur situation. Ils ont mis l'accent sur le rôle central des Inuits dans la définition de l'avenir de l'Arctique, particulièrement en matière de souveraineté, de défense et de sécurité dans la région, de politique étrangère pour l'Arctique et de leadership mondial.

Le premier ministre a mis en valeur le travail réalisé par le gouvernement fédéral pour soutenir l'Inuit Nunangat, lequel repose sur un plan global de plus de 40 milliards de dollars et vise à défendre, à développer et à transformer les régions du Nord et de l'Arctique du Canada. Ce plan appuiera également le travail que fait le Bureau des grands projets pour faciliter la réalisation de projets de grande envergure. Les dirigeants ont présenté le CPIC comme un modèle de collaboration entre les Inuits et le Canada, susceptible de favoriser la mise en place d'infrastructures à double usage et la réalisation de grands projets.

Le président Obed a insisté sur l'importance d'assurer la participation concrète des Inuits en tant que partenaires à la prise de décision et à la planification stratégique à long terme, ainsi qu'à veiller à ce que les approches fédérales tiennent compte des savoirs, des priorités et de la présence des Inuits dans l'ensemble de la région.

L'amélioration de la qualité de vie des Inuits est restée au cœur des discussions tout au long de la réunion. À cette fin, les dirigeants ont abordé la question des pressions liées au coût de la vie, notamment la sécurité alimentaire et le logement, ainsi que la nécessité de promouvoir des solutions menées par les Inuits pour relever ces défis dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat. Ils ont souligné les progrès accomplis depuis la dernière réunion du Comité, coprésidée l'an dernier par le premier ministre Carney et le président Obed. Parmi ces progrès figure l'engagement de mettre au point le cadre d'un programme destiné à remplacer l'Initiative « Les enfants inuits d'abord ».

Les dirigeants ont discuté de mesures visant à soutenir les institutions et les services dirigés par les Inuits et à améliorer le bilan socio-économique dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat, notamment en ayant recours aux mécanismes fédéraux en place pour traiter des questions de gouvernance et d'agrément de l'Université de l'Inuit Nunangat. Ils ont également discuté de la poursuite des travaux visant à réformer le programme Nutrition Nord Canada et à mettre en œuvre la Stratégie sur le logement pour l'Inuit Nunangat. Puis, ils ont convenu d'approfondir ces priorités lors d'une réunion avec les premiers ministres et les dirigeants inuits à l'automne.

S'appuyant sur les progrès réalisés conjointement, les dirigeants ont conclu la réunion en réaffirmant leur volonté commune de maintenir une collaboration soutenue afin de favoriser la force et la prospérité des communautés inuites dans l'ensemble de l'Inuit Nunangat.

Citations

« Le partenariat avec les Inuits est essentiel pour bâtir un Canada plus fort. Ensemble, nous faisons avancer des priorités communes visant à améliorer la qualité de vie des Inuits, à renforcer l'Arctique canadien et à faire en sorte que le leadership inuit contribue à bâtir un avenir prometteur dans le Nord. En travaillant main dans la main dans un esprit de respect et d'autodétermination inuite, nous bâtissons un avenir plus sûr et plus prospère pour l'Inuit Nunangat et pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, dont nous marquons cette année le 10e anniversaire, reste un espace essentiel pour faire avancer nos priorités communes. Voilà comment nous travaillons main dans la main avec le Canada pour assurer un bel avenir aux Inuits et réaliser les investissements nécessaires à la prospérité de l'Inuit Nunangat. Les Inuits restent déterminés à collaborer avec le gouvernement pour développer notre pays et bâtir l'Arctique auquel nous aspirons tous les deux. »

-- Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami

« Grâce au Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, nous améliorons la façon dont nous travaillons ensemble en vue d'obtenir des résultats concrets pour les Inuits partout dans l'Inuit Nunangat. Nous favorisons l'avancement de solutions élaborées par les Inuits pour lutter contre le coût élevé de la vie et relever les défis liés au logement. Nous renforçons également les institutions et les services dirigés par les Inuits en soutenant des initiatives comme l'Université de l'Inuit Nunangat et, à terme, nous améliorons la situation socioéconomique dans l'ensemble du Nord. »

-- L'hon. Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits saillants

Créé en vertu de la Déclaration de l'Inuit Nunangat sur le partenariat de 2017, le Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne se réunit trois fois par année et est présidé conjointement par le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami et la ministre des Relations Couronne-Autochtones. De plus, une fois par année, le premier ministre copréside une réunion du Comité avec le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami. La dernière réunion des dirigeants du Comité s'est tenue en novembre 2025 à Ottawa, en Ontario, et a été coprésidée par le président Obed et la ministre Alty.

Les Inuits forment l'un des trois peuples autochtones du Canada reconnus par la Constitution.

L'Inuit Nunangat est la terre natale des Inuits au Canada. Elle englobe les terres, les eaux et les glaces de quatre régions visées par des traités, représentées par la région de peuplement des Inuvialuits dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik dans le nord du Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador. Ce territoire comprend les terres, les eaux et la glace couvrant environ 40 % de la superficie terrestre du Canada et environ 72 % de son littoral.

Grâce au Bureau des grands projets, le Canada réalise de grands projets d'infrastructure qui profiteront aux Inuits, par exemple la route et le port de Grays Bay et le projet de la route de la vallée du Mackenzie.

Liens connexes

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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