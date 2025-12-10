Syndicat national des traversiers - Les membres acceptent la recommandation du conciliateur

MATANE, QC et QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN de la traverse Québec-Lévis, de l'atelier de réparation navale de Québec et de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout ont accepté la recommandation du conciliateur.

« En plus des 17,4 % d'augmentations salariales prévues au règlement du secteur public, nous avons obtenu un 2 % supplémentaire pour la sixième année de notre nouveau contrat de travail. Celui-ci contient également diverses bonifications des échelles salariales, des primes, des vacances et de nos assurances collectives, souligne le président du syndicat, Patrick St-Laurent. Finalement, nous avons réussi à contrer plusieurs reculs majeurs que l'employeur voulait nous imposer ».

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Québec-Lévis, à l'atelier de réparation navale de Québec et à la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout sur terre et sur mer. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL-CSN) et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN).

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

