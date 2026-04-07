Sécurité dans le métro de Montréal - Le ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, incapable de trouver du temps pour rencontrer les constables

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - « Nous n'avons présentement aucune disponibilité à court terme, mais nous vous reviendrons dès que cela sera possible. » Voilà les mots exacts utilisés par le cabinet du ministre de la Sécurité publique, M. Ian Lafrenière, en réponse à une demande de rencontre formulée par la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et la Fraternité des constables et agents de la paix de la STM-CSN (FCAP-STM-CSN).

Documents connexes VOIR PDF Réponse du ministère (Groupe CNW/Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)) Documents connexes VOIR PDF Lettre du FCAP-STM-CSN au ministre (Groupe CNW/Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN))

« Devant l'augmentation de la violence dans les transports collectifs dans la métropole et dans l'objectif de répondre adéquatement au sentiment grandissant d'insécurité des usagers dans le métro de Montréal, nous avons sollicité une rencontre le 17 mars dernier avec le ministre responsable du dossier », explique Kevin Grenier, président du FCAP-STM-CSN.

« Nous avons été bons joueurs, nous avons laissé du temps à M. Lafrenière pour nous répondre parce qu'il y avait le contexte du dépôt du budget et la démission du premier ministre qui occupaient le calendrier des parlementaires, mais ce n'est pas très responsable de nous répondre, deux semaines et demie plus tard, qu'il n'y a aucune ouverture à court terme », se désole Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

« Dans les dernières semaines, la STM a fermé des édicules du métro pour arriver à maintenir la sécurité des lieux. La sécurité du métro de Montréal devrait être une des priorités du ministre. On s'explique mal pourquoi M. Lafrenière n'arrive pas à faire une place dans son calendrier pour discuter de la situation avec nous, les constables et agents de la paix, qui sommes aux premières loges dans ce dossier », termine Kevin Grenier.

La FEESP-CSN et le FCAP-STM-CSN gardent la porte ouverte et souhaitent pouvoir rencontrer rapidement le ministre Ian Lafrenière.

La lettre du FCAP-STM-CSN envoyée au ministre le 17 mars 2026 et la réponse du ministère le 2 avril 2026 sont en pièce jointe.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Pour informations : Jean Grégoire, personne conseillère en communication pour la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Cellulaire : 514 601-8584, Courriel : [email protected]