68e Congrès de la CSN - Caroline Senneville réélue et une consultation à venir concernant l'avenir politique du Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du 68e Congrès de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), les quelque 2000 délégué-es réunis pour l'occasion ont réélu par acclamation Caroline Senneville à la présidence pour un troisième mandat à la tête de la centrale. Les congressistes ont également adopté des propositions concernant les droits syndicaux, les services publics et ont amorcé des discussions concernant l'encadrement législatif du développement et de l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Ils ont finalement voté en faveur d'une proposition visant à entamer des consultations afin d'actualiser la position de la CSN concernant l'avenir politique et constitutionnel du Québec.

Face aux nombreuses attaques antisyndicales subies dans les dernières années, la CSN continuera d'exiger le retrait des lois liberticides imposées par le gouvernement caquiste et élaborera une stratégie de mise en valeur du syndicalisme dans l'espace public. La confédération et priorisera la lutte pour le renforcement des services publics ainsi que la mise en place d'une réelle transition juste.

« Avec une participation record de plus de 2000 délégué-es à la plus haute instance démocratique de notre organisation, je crois d'emblée qu'on peut dire : mission accomplie ! Les délégué-es ressortent du congrès en étant plus que jamais persuadés de la pertinence de poursuivre la lutte syndicale, surtout à l'aube de la prochaine élection au Québec. Dans le mandat qui s'amorce, nous irons à la rencontre de nos 350 000 membres pour mieux défendre les droits des travailleuses et des travailleurs et continuer de lutter pour un Québec digne de leurs besoins et aspirations. Ce qui est clair, c'est que la CSN va rester au cœur du débat public », explique la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Les autres membres du comité exécutif sont François Enault à la première vice-présidence, David Bergeron-Cyr à la deuxième vice-présidence, Katia Lelièvre à la troisième vice-présidence ainsi qu'Yvan Duceppe à la trésorerie. Au secrétariat général, Jessica Goldschleger, jusqu'ici présidente de la Fédération des professionnèles-CSN, succède à Nathalie Arguin, qui avait annoncé son départ à la retraite en début d'année.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 350 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Eve-Marie Lacasse, Conseillère aux communications à la CSN, 514-809-7940, [email protected]