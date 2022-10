LAVAL, QC, le 25 oct. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à améliorer le système de détention de l'immigration d'une manière humaine et équitable tout en maintenant la sécurité publique.

L'ASFC a annoncé aujourd'hui le transfert des opérations actuelles du Centre de surveillance de l'immigration (CSI) de Laval vers ses nouvelles installations. Cela marque l'achèvement du dernier grand projet d'infrastructure initialement annoncé dans le cadre du Cadre national en matière de détention liée à l'immigration en 2016.

Voici quelques points forts de cette nouvelle installation :

des capacités de vidéoconférence et des zones d'audience et de déclaration de cautionnement afin de réduire la nécessité de transporter les personnes détenues hors du site;

des bibliothèques pour respecter les activités de loisirs et permettre l'accès à des documents de lecture pendant la détention;

une salle de culte pour respecter les besoins religieux individuels;

des unités de vie pour les personnes détenues, réparties par sexe et par niveau de risque, ainsi qu'une aile spécialisée pour respecter leurs besoins uniques.

L'ASFC fournit également les soutiens suivants aux personnes détenues :

des services de traduction pour assurer une communication efficace

des services de santé élargis et plus facilement accessibles dans les CSI, y compris une meilleure prise en charge de la santé mentale

Ces améliorations permettront d'accroître les services que l'ASFC offre aux personnes détenues afin d'assurer leurs soins et leur bien-être.

La détention est toujours utilisée en dernier recours et dans des circonstances limitées lorsqu'une personne est considérée comme un danger pour le public, un risque de fuite ou lorsque son identité n'a pas été confirmée. Elle n'est envisagée que lorsque les solutions de rechange à la détention sont jugées inadéquates.

En vertu du Cadre national en matière de détention liée à l'immigration, l'ASFC a investi environ 138 millions de dollars sur cinq ans pour moderniser les installations fédérales de détention des immigrants et réduire le recours aux établissements correctionnels provinciaux. Le Cadre visait à mettre en place un système garantissant que les personnes détenues ont accès à des services et à des programmes appropriés. En même temps, il a introduit de nouvelles solutions de rechange à la détention. Des investissements ont été faits dans la construction d'un nouveau centre de surveillance de l'immigration à Surrey, en Colombie-Britannique, et des rénovations ont été effectuées pour améliorer le centre de Toronto, en Ontario - en plus de la construction de l'établissement de Laval. De plus, l'ASFC a confirmé son programme de surveillance des détentions avec la Croix-Rouge canadienne et a élargi ses solutions de rechange à la détention permettant à certaines personnes qualifiées de résider dans la communauté pendant l'examen de leur statut d'immigration. Depuis avant le lancement du Cadre en 2016, la durée moyenne de détention a diminué de 29 %, et l'utilisation des établissements correctionnels provinciaux a également diminué de 22 %.

