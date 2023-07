Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce des investissements de près de 840 000 $ pour soutenir le développement touristique dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement totalisant 839 365 $ pour soutenir le développement de l'offre touristique de la région.

Cette annonce a été faite aujourd'hui en compagnie du directeur général de Tourisme Lanaudière, M. Denis Brochu, et du président de la Table des préfets de Lanaudière, M. Sébastien Nadeau. La ministre Proulx était de passage dans la région pour rencontrer des intervenants touristiques et économiques.

Rappelons que le Ministère a accordé une somme de 1,3 million de dollars à Tourisme Lanaudière dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. Tourisme Lanaudière et les MRC de la région ont bonifié cette enveloppe de 900 000 $ chacun, portant ainsi à 3,1 millions de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région. À la suite d'un premier appel de projets, 29 initiatives ont reçu un financement totalisant 839 365 $ grâce à cette enveloppe (voir tableau ci-dessous).

Citations :

« Le tourisme est un puissant moteur de développement économique, et notre gouvernement est présent pour soutenir son essor. Grâce à l'appui financier accordé, ces projets enrichiront l'offre touristique de notre magnifique région afin que les visiteurs y passent un séjour mémorable. La croissance du tourisme régional est une priorité. Nous misons sur une industrie qui sera en mesure de proposer et de maintenir une offre quatre saisons. Nous continuerons donc d'investir afin que les retombées profitent à l'ensemble de nos communautés et qu'elles contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Depuis l'adoption de son Plan de développement touristique Horizon 2030 en novembre dernier, Tourisme Lanaudière est fière de l'audace des entrepreneurs de la région qui vont de l'avant afin de créer l'offre touristique de demain. Les projets retenus touchent différents secteurs de notre industrie : hébergement, événements, culture, sports nautiques, agrotourisme, etc. Cependant, tous ces projets ont un point commun : ils contribuent à l'innovation et prennent différents moyens visant à rendre notre destination de plus en plus durable. »

Agathe Sauriol, présidente de Tourisme Lanaudière

« Le soutien aux entreprises touristiques de notre région est primordial afin d'assurer une relance forte ainsi que la vitalité et le dynamisme de nos milieux. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous annonçons le soutien à ces projets attrayants de notre région. Au nom de mes collègues des six MRC, je salue l'engagement de ces entreprises à faire rayonner Lanaudière et je leur souhaite le meilleur des succès dans la réalisation de leurs projets. »

Sébastien Nadeau, préfet de la MRC de L'Assomption et président de la Table des préfets de Lanaudière

Faits saillants :

L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique régionale en fonction du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 de même que des priorités de Tourisme Lanaudière, qui administre cette entente.





Les projets visés par les EPRTNT 2022-2025 doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.

Les 29 premiers projets financés dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 sont les suivants :

Organisme Projet Montant Les Boisés de la rivière Noire Yourte d'hébergement et yourte commune de service 2023 90 000 $ Pourvoirie du lac Saint-Pierre Diversification de l'offre d'hébergement 90 000 $ Les chalets du Jolimont Écogîtes Lanaudière 90 000 $ Estonia Hébergement Nature Construction de trois minicabines en forêt 90 000 $ BESIDE Management Esplanade au lac McGuire 90 000 $ Alchimiste Microbrasserie Projet d'implantation de l'Économusée du brasseur chez Alchimiste Microbrasserie 90 000 $ Bonsaï Gros-Bec L'écojardin feng shui 28 200 $ Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) Acquisition d'une embarcation nautique électrique 60 000 $ Ville de Lavaltrie Étude d'opportunité pour l'implantation d'un établissement hôtelier écoresponsable à Lavaltrie 13 693 $ Les compagnons de Louis Cyr (Maison Louis-Cyr) Étude de faisabilité commerciale et financière - Projet d'agrandissement de la Maison Louis-Cyr 15 908 $ Loisir et sport Lanaudière Réalisation d'une étude sur la collecte de données d'achalandage sur les sites de plein air dans Lanaudière 19 402 $ Ville de L'Assomption Mandat d'analyse pour l'implantation d'une scène culturelle et touristique extérieure à la place Saint-Joachim à L'Assomption 7 990 $ Auberge du Lac Taureau Automatisation du service de paiement 26 172 $ Corporation des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne Les festivités du 350e de Terrebonne : spectacle multimédia et Jackalope Block Party 8 000 $ Société de développement des sports de plein air Épisode NORR - Course en sentiers 8 000 $ Chambre de commerce de la Haute-Matawinie Rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saints 8 000 $ Vélo de montagne Saint-Côme Festival de vélo de montagne Saint-Côme 8 000 $ Corporation événementielle créative CHAPO, Festival international d'amuseurs publics 8 000 $ Corporation événementielle créative Festival Frissons 8 000 $ Municipalité de Saint-Donat Symphonie des couleurs 8 000 $ Exposition agricole régionale Rive-Nord Expo Rive-Nord/Cultura 8 000 $ Corporation événementielle créative La Fête au Petit Village 8 000 $ Corporation événementielle créative Mon Festival - Le festival culturel pour les enfants 8 000 $ Association Histoire-Terroir Médiévales de Lanaudière 8 000 $ Festival Octenbulle de Mascouche Festival Octenbulle de Mascouche 8 000 $ Municipalité de Rawdon Festival de la Saint-Patrick 8 000 $ SODECT Marché de Noël de Terrebonne 2023 8 000 $ SODECT Festival Vins et histoire de Terrebonne 2023 8 000 $ SODAM Festival Grande Tribu 8 000 $ Total

839 365 $

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Lyann St-Hilaire, Conseillère politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Cell. : 418 956-8620; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, Courriel : [email protected], Marilou Muloin-Robitaille, Coordonnatrice aux communications et relations de presse, Tourisme Lanaudière, Tél. : 450 834-2535, Courriel : [email protected]