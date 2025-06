Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,3 M$ à Potton

POTTON, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer qu'une somme de 5 323 500 $ a été accordée à la Municipalité du canton de Potton pour la construction d'une caserne de pompiers.

Le nouveau bâtiment, situé au 365, route de Mansonville, occupera près de 1 030 mètres carrés au sol et s'élèvera sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, les différents travaux prévoient entre autres l'aménagement de bureaux administratifs, de vestiaires, d'une aire de garage avec sept portes, d'une salle de séchage des équipements ainsi que d'une autre pour la décontamination. L'étage mettra à la disposition du personnel des espaces de vie, notamment une cuisine avec une aire de repos et des dortoirs, ainsi que des pièces utilitaires.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de pouvoir contribuer à l'optimisation et à la modernisation d'infrastructures favorisant l'accès à des services de qualité. Avec ce soutien, Potton dispose des ressources nécessaires pour construire une caserne adaptée à ses besoins en matière de sécurité incendie. Je salue cette belle initiative qui, j'en suis certaine, aura un effet positif dans la collectivité pour les présentes générations et celles à venir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La construction de cette caserne constitue une annonce importante non seulement pour la sécurité de la population, mais aussi pour le bien-être du personnel. Ces aménagements sont essentiels pour garantir la continuité et la qualité des services d'urgence offerts à la collectivité. Je tiens à remercier les gens de Potton pour leur implication dans la réalisation de ce projet. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

« Cette nouvelle caserne répondra aux besoins actuels et futurs de notre population, tout en améliorant la sécurité sur l'ensemble du territoire. Il s'agit d'un jalon important pour notre municipalité. »

Bruno Côté, maire de Potton

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le soutien comprend également une majoration de 10 % du taux de base accordée aux municipalités de plus petite taille.

