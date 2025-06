Le gouvernement du Québec accorde plus de 42 M$ à Port-Daniel-Gascons

PORT-DANIEL-GASCONS, QC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, est fière de confirmer qu'une somme de 42 302 472 $ a été accordée à la Municipalité de Port-Daniel-Gascons pour des travaux d'infrastructures d'eau.

De gauche à droite : Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé, et Henri Grenier, maire de Port-Daniel–Gascons. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Cette aide financière permettra la réalisation d'un projet majeur en infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. En effet, le projet concrétisera l'installation de plus de 15 kilomètres de conduites afin d'offrir un accès à de l'eau potable à l'ensemble des citoyens de la municipalité. Cette intervention règlera également l'enjeu du manque d'eau durant la saison estivale, en permettant de connecter une nouvelle prise d'eau au réseau. Par la même occasion, la Municipalité procédera à l'implantation d'un réseau d'égout et d'une station d'épuration dans le secteur Gascons afin de corriger le problème de rejet d'eaux usées dans l'environnement.

« Notre gouvernement est fier de soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées. À Port-Daniel-Gascons, cet investissement majeur permettra de répondre à un besoin fondamental : donner accès à de l'eau potable à l'ensemble de la population, tout en protégeant l'environnement. C'est un projet structurant qui aura des retombées concrètes sur la santé, la qualité de vie et le développement durable de la municipalité. Je tiens à saluer l'engagement exemplaire de l'équipe municipale et de ma collègue Catherine Blouin, qui ont contribué à faire avancer ce dossier important. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« C'est un moment marquant pour le secteur Gascons. Grâce au programme créé par notre gouvernement, les citoyens auront enfin accès à de l'eau potable, un service de base essentiel. Ce projet est le résultat de plusieurs années d'efforts, de patience et d'un engagement collectif remarquable. Contribuer à faire avancer ce dossier figurait parmi mes priorités, lors de ma campagne électorale; dès le début de mon mandat, j'ai offert mon entière collaboration à M. Grenier pour qu'on règle enfin cette problématique, qui traînait depuis plus de 20 ans! Aujourd'hui, on récolte le fruit de tout ce travail et ça mérite d'être souligné! »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure et adjointe parlementaire du ministre de la Santé

« C'est une annonce historique pour notre municipalité. Ce projet représente un gain colossal en matière de santé publique, de développement durable et de qualité de vie pour les citoyens. Nous remercions sincèrement la ministre Andrée Laforest, notre députée, madame Catherine Blouin, ainsi que le gouvernement du Québec pour leur appui et leur confiance envers notre administration municipale. »

Henri Grenier, maire de Port-Daniel-Gascons

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023-2033, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Trois majorations de 20 % ont été octroyées à la Municipalité. La première majoration est réservée aux municipalités de moins de 6 500 habitants. La deuxième découle de l'ajout de critères écoresponsables au projet. La dernière soutient les municipalités qui se doteront d'un plan de gestion des actifs.

