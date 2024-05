Tournages à Montréal - La mairesse de Montréal dirigera une mission économique à Los Angeles pour le développement de projets audiovisuels à Montréal

MONTRÉAL, le 20 mai 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, dirigera une mission économique à Los Angeles afin de stimuler les projets audiovisuels dans la métropole. Elle rencontrera les dirigeants de plusieurs studios californiens, en compagnie de quelques joueurs clés de l'industrie montréalaise.

La mission aura pour but de positionner Montréal comme un centre créatif 360, tant pour les tournages, l'animation, les effets visuels que la post-production. La métropole se positionne comme un centre majeur de production audiovisuelle et vise à établir des partenariats de développement économique durables entre Montréal et Hollywood.

« Montréal est dotée d'un écosystème vaste et talentueux pour faire rayonner toutes les étapes des productions cinématographiques. La métropole se distingue pour son expertise en effets visuels et en animation, tout comme l'accès à des studios à la fine pointe de la technologie. La mission à Los Angeles sera l'occasion de promouvoir le talent de tous les artisans et de mettre de l'avant les attraits de la ville, dans l'objectif de créer des partenariats forts et durables au bénéfice de tout l'écosystème montréalais », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

« Nous sommes extrêmement fiers de conduire cette mission à Los Angeles, qui témoigne de notre engagement envers le développement international de Montréal comme un centre majeur de production audiovisuelle. En réunissant des décideurs-clés provenant de l'industrie des deux villes, nous créons des partenariats stratégiques qui soulignent notre savoir-faire technique et créatif, renforçant ainsi la position de Montréal sur la scène mondiale », souligne Christine Maestracci, présidente-directrice générale du BCTQ.

L'écosystème de la production audiovisuelle est un pilier des industries culturelles et créatives montréalaises et il est important de l'appuyer pour qu'il puisse consolider son positionnement sur l'échiquier mondial. Dans le cadre de cette mission, l'initiative On tourne vert sera mise en avant. Ce programme, co-fondé par le BCTQ, Québecor et le Conseil québécois des événements écoresponsables, vise à sensibiliser et à accompagner les productions vers une transition écologique. Depuis son lancement, il a permis à 104 productions d'obtenir une accréditation pour leurs pratiques durables et continue de former les producteurs à des méthodes de production respectueuses de l'environnement.

Faits saillants

Selon le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ), l'industrie audiovisuelle représente 2,3 milliards de dollars en dépenses directes pour le Québec. Sur ce nombre : 995 M$ sont attribuables aux effets visuels (VFX) ; 247 M$ sont attribuables à l'animation ; 399 M$ sont attribuables aux tournages étrangers ;





Les tournages locaux et étrangers représentent plus de 1 milliard de dollars par année.





L'industrie audiovisuelle représente 57 000 emplois directs et indirects.





Quelques tournages récents à Montréal: Scream VI ; Beau Is Afraid ; Transformers: Rise of the Beasts ; X-Men : Dark Phoenix.





Les productions tournées au Québec bénéficient d'un programme de crédits d'impôt à la production audiovisuelle offert par le gouvernement du Québec.

Accompagnée de partenaires clés de l'industrie, la mairesse de Montréal rencontrera notamment des studios d'envergure, tels que :

Warner Brother Television Studios

Skydance Media

Amazon MGM Studios

HBO Max

Disney

Rencontre avec la mairesse de Los Angeles , Karen Bass

La mairesse Plante profitera de son passage à Los Angeles pour rencontrer Karen Bass, la mairesse de la plus grande ville californienne. Les deux métropoles partagent des préoccupations et des priorités similaires, mais les administrations des deux villes ont développé des solutions différentes pour faire face aux enjeux. Le développement économique, la vitalité culturelle, la transition écologique et l'accélération du logement seront des sujets abordés.

Une collaboration avec le gouvernement du Québec

Cette mission est organisée par le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ, avec la précieuse collaboration de la Délégation générale du Québec à Los Angeles (DGQLA) et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF). Le délégué général du Québec à Los Angeles, David Brulotte, et la mairesse Plante s'entretiendront sur les possibilités de développer les liens culturels, économiques et politiques entre Montréal et la Californie.

Les entreprises participantes à la mission

Plusieurs entreprises montréalaises de l'industrie participeront à cette mission : CINE SITE, Difuze, Grande Studios, Hybride, MELS, Raymond Chabot Grant Thornton, Rodeo FX.

Cette mission économique est rendue possible grâce à une contribution financière de l'Entente-cadre Réflexe Montréal dans le cadre de la Planification économique conjointe (PEC) 2022-2025 entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, qui vise à appuyer le rayonnement du Montréal économique et l'internationalisation des entreprises.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]; BCTQ : Viviane Agostino, Conseillère marketing et communications, [email protected], 514 814-3201