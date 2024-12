MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Montréal était l'hôte de la grande finale de Top Chef Canada, diffusée lundi soir sur la chaine de télévision spécialisée Food Network Canada. « Cette émission représentait une occasion exceptionnelle pour notre destination de briller sur la scène gastronomique nationale, mettant en lumière la créativité culinaire de Montréal, reconnue comme la capitale gastronomique en Amérique du Nord » a déclaré le président-directeur général à Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Une implication forte de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal a joué un rôle primordial dans l'attraction et l'accueil de cette production de renom. Après un travail de démarchage de plusieurs mois, l'équipe de Tourisme Montréal a collaboré étroitement avec les producteurs de l'émission, ainsi que l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, pour que la destination soit le cadre idéal de cette finale tant attendue.

« Nous sommes ravis de présenter la finale épique de la saison 11 de Top Chef Canada, la compétition culinaire la plus prestigieuse du pays, dans la ville dynamique et historique de Montréal », a déclaré Eric Abboud, producteur exécutif et showrunner de Top Chef Canada chez Insight Productions. « Nous avons été très heureux de collaborer avec Tourisme Montréal et Bonjour Québec pour permettre à nos téléspectateurs de découvrir la riche culture de la ville et sa scène culinaire de classe mondiale, alors que nos talentueux finalistes s'affrontent pour décrocher le titre convoité de Top Chef du Canada. »

Grâce à cette collaboration, plusieurs lieux phares de Montréal ont été parfaitement intégrés à la compétition ; le marché Jean-Talon, avec ses étals débordants de produits frais du Québec, a servi d'épicerie pour la grande finale de l'émission. Dans le défi Quick Fire, les concurrents avaient pour mission de créer des plats directement inspirés de trois classiques montréalais : les bagels du Saint-Viateur, le sandwich à la viande fumée de Schwartz's, et la poutine de La Banquise. Le Marriott Château Champlain & Terrasse Belvu, où l'équipe de production a séjourné et filmé certaines scènes, ont été des cadres idéaux pour l'hébergement et pour plusieurs moments clés du tournage. Le 9e - La Grande Salle, avec son décor majestueux, a accueilli la grande finale de la compétition. Le Vieux-Montréal et le Vieux-Port ont servi de toile de fond pour plusieurs scènes, dont le un défi qui s'est entièrement déroulé au Belvédère du Centre des sciences. La Place Jacques Cartier et le Mont Royal ont contribué à l'ambiance de la compétition.

Un lien fort avec la scène culinaire montréalaise

Montréal entretient un lien tout particulier avec les participants de cette saison. Parmi eux, le chef Chanty Yen, grand gagnant de la finale de la saison 11 diffusée le 2 décembre, tient le comptoir éponyme au Time Out Market Montréal. Notons aussi la participation des chefs montréalais tels que Ruby Gatt, cheffe du restaurant Larry's, et Rémi Lemieux, chef du restaurant Le Mémo, sans oublier la participation comme juges invités de Francis Blais (de Menu Extra et seul gagnant québécois de Top Chef Canada), Antonio Park (restaurant Park) et Frédéric Morin (Joe Beef).

Pour revoir l'émission, un abonnement est nécessaire sur STACKTV.CA.

