MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - À mi-parcours de la saison estivale, Tourisme Montréal dévoile un bilan stable, comparé au même moment l'an passé. La métropole confirme son attractivité, portée par la force unique de ses événements majeurs, des décisions de promotion judicieuses et le regain du marché canadien.

En juin et juillet, le Canada, particulièrement les provinces de l'Atlantique (+15%) a répondu présent en grand nombre. Le Québec a connu une embellie de 5%, tandis que le marché américain a connu un léger recul de 7 %, conforme aux tendances anticipées au printemps.

« Maintenir un bilan stable est déjà une très bonne performance, dans le contexte géoéconomique actuel. L'année 2025 s'inscrit dans la continuité de 2024, qui avait été notre meilleure année - et nous en sommes très satisfaits, affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal. Ceci est notamment grâce à une diversification réfléchie des investissements marketing constants. »

Les grands événements et congrès, piliers de notre succès estival

Le rôle stratégique des grands événements et festivals dans l'attractivité de Montréal est une fois de plus confirmé. Osheaga a connu l'une de ses meilleures éditions en 18 ans, avec 60 % de participants venant de l'extérieur du Québec. Le Festival International de Jazz a pour sa part établi un nouveau record, accueillant plus de 700 000 festivaliers. Quant au Grand Prix de Formule 1 du Canada et à l'Omnium Banque Nationale, ils ont aussi enregistré des hausses marquées de fréquentation, consolidant ainsi la place des événements sportifs de grande envergure dans le calendrier estival. En parallèle, la tenue de spectacles majeurs -- dont ceux de The Weeknd et Katy Perry -- a renforcé l'attrait musical de la ville. Montréal confirme à nouveau son statut de destination incontournable pour les grands rassemblements culturels et sportifs.

Hébergement touristique : un secteur en pleine évolution

Le secteur de l'hébergement touristique à Montréal continue de démontrer sa solidité. L'inventaire hôtelier a progressé de près de 5 %, avec un taux d'occupation moyen à 73 %. Les perspectives demeurent optimistes pour la fin de l'été, avec une hausse anticipée de la demande de 3,5 % pour les mois d'août et septembre.

Parallèlement, les hébergements collaboratifs de type Airbnb confirment leur essor. En juin, la demande a connu une croissance soutenue de 7,5 %, portée notamment par une clientèle familiale à la recherche d'options flexibles. Cette tendance s'est accélérée en juillet, avec une hausse marquée de 12,4 %, illustrant l'intérêt croissant pour ce segment alternatif qui s'impose désormais comme un complément essentiel à l'offre d'hébergement traditionnelle.

L'été 2025 se prolonge

Montréal conserve un bon momentum pour le reste de la saison estivale. Les perspectives pour la deuxième moitié de l'été sont positives, avec une hausse globale du nombre de visiteurs anticipée de 2 % d'ici la fin de la saison.

Montréal accueillera aussi quelques congrès internationaux et événements sportifs d'envergure d'ici la fin de l'automne, notamment :

International Joint Conferences on Artificial Intelligence (16 au 22 août - 3 000 délégués)

(16 au 22 août - 3 000 délégués) Grand Prix Cycliste de Montréal (14 septembre - 115 000 spectateurs)

Marathon Beneva de Montréal (21 septembre - 140 000 spectateurs)

Conference on Language Modeling (6 au 10 octobre - 2 500 délégués)

Par ailleurs, en octobre, plusieurs dizaines de milliers de croisiéristes et membres d'équipages afflueront dans la métropole pour la haute saison des croisières.

