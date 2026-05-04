MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du Forum stratégique sur les grands projets de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tourisme Montréal a affirmé que la métropole se trouve à un véritable tournant de son développement et entre dans une nouvelle ère de grands projets. Montréal dispose d'une occasion exceptionnelle d'accélérer sa croissance en s'appuyant sur des infrastructures touristiques et événementielles à la hauteur de son plein potentiel.

Un potentiel économique à amplifier

Portée par l'intervention de son président-directeur général, Yves Lalumière, Tourisme Montréal a souligné que la demande mondiale pour les grands événements et les expériences immersives est en forte croissance, offrant à Montréal une occasion concrète de capter des retombées économiques majeures.

« Les grands événements, qu'ils soient culturels ou sportifs, sont aujourd'hui des moteurs majeurs de déplacement touristique. Le succès des concerts de Taylor Swift à Toronto en témoigne et confirme l'importance d'investir dans des infrastructures polyvalentes adaptées à l'accueil d'événements d'envergure. C'est à cette condition que Montréal pourra capter une croissance mondiale en forte accélération, générer des retombées économiques majeures et renforcer durablement sa compétitivité. », a fait valoir l'organisation.

Une vision ambitieuse et mobilisatrice

Dans cette optique, Tourisme Montréal a réaffirmé l'importance de considérer les infrastructures touristiques comme de véritables leviers de développement économique, social et culturel. L'organisation invite à :

Accélérer les investissements dans des infrastructures modernes, flexibles et multifonctionnelles

Renforcer la capacité d'accueil de grands événements internationaux

Miser sur une collaboration accentuée entre acteurs publics et privés

Un avenir porté par des projets structurants

Tourisme Montréal a également mis en lumière un avenir particulièrement prometteur, marqué par la réalisation de nombreux projets récréotouristiques d'envergure qui transformeront durablement le visage de la ville dans les prochaines années, dont le nouvel Aéroport métropolitain de Montréal (MET), la station YUL- Aéroport-Montréal-Trudeau du REM, l'Hôtel du Casino, le Musée de l'Holocauste Montréal, la Tour de Montréal et la nouvelle toiture du Stade Olympique, l'hôtel urbain sur le site du Parc olympique, le PHI Contemporain et la réouverture du Musée d'art contemporain.

Le message porté lors du Forum est résolument tourné vers l'action et l'avenir : Montréal a tous les atouts pour se positionner parmi les grandes métropoles internationales, à condition de poursuivre les investissements et de maintenir une vision concertée.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Pour plus d'informations: Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290, [email protected]