Tourisme Montréal félicite Amélie Dionne et Chantal Rouleau pour la poursuite de leur mandat

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - À la suite du dévoilement du nouveau Conseil des ministres de Christine Fréchette mardi, Tourisme Montréal se réjouit du maintien en poste de la ministre du Tourisme, Amélie Dionne, ainsi que de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Leur présence renouvelée au sein du Conseil des ministres s'inscrit dans un contexte propice à l'avancement des dossiers stratégiques liés au développement et au rayonnement de la destination montréalaise.

« Tourisme Montréal se réjouit de poursuivre le travail avec les ministres Amélie Dionne et Chantale Rouleau. Nous avons établi avec elles une relation de travail solide, basée sur une compréhension fine des enjeux de notre industrie et du rôle de notre métropole, porte d'entrée du Québec et du Canada. Ensemble, le travail se poursuit pour renforcer l'attractivité de Montréal et soutenir son dynamisme touristique », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

L'industrie touristique est un véritable moteur de développement pour l'économie du Québec et joue un rôle central dans la vitalité de la métropole en bénéficiant tant aux visiteurs qu'aux communautés locales. Tourisme Montréal réaffirme son engagement à collaborer étroitement avec les partenaires gouvernementaux afin de soutenir la croissance du secteur, d'améliorer l'expérience des visiteurs et de contribuer au positionnement de Montréal comme destination incontournable à l'échelle internationale.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Pour plus d'informations : Aurélie de Blois Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, 514 918-5290 / [email protected]