MONTRÉAL, le 30 avril 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal donnera le coup d'envoi de la saison estivale 2026 lors d'un événement tenu au New City Gas le 5 mai. Deux plages d'entrevues seront réservées aux médias afin de présenter les faits saillants de la saison estivale, les nouveautés à découvrir dans la métropole ainsi que les perspectives d'achalandage et d'occupation hôtelière.

Ce lancement offrira également aux médias l'occasion de réaliser des captations sur place et d'échanger avec plus de 50 acteurs de l'industrie touristique, dont des représentants d'événements, de festivals et d'attraits. Ceux-ci seront présents sous forme de kiosques et d'animations afin de mettre en valeur leur programmation estivale.

Date : Mardi 5 mai 2025

Heures pour entrevues (sur confirmation seulement) :

10h30 à 11h30 : Entrevues avec Tourisme Montréal

15h à 16h : Entrevues avec Tourisme Montréal et exposants/promoteurs touristiques sur place

Lieu : New City Gas, 950 Rue Ottawa, Montréal, H3C 2J9

Veuillez confirmer votre présence en écrivant à [email protected]

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements : Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale RP, Tourisme Montréal, [email protected].