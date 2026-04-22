Semaine nationale du tourisme : un moteur économique annuel de 5,7 milliards de dollars pour Montréal

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale du tourisme, placée sous le thème de la valeur économique de notre industrie, Tourisme Montréal met en lumière la contribution majeure du tourisme à la vitalité économique de la métropole.

En 2025, les dépenses touristiques à Montréal ont atteint 5,7 milliards de dollars, dont plus de 3 milliards proviennent des marchés internationaux. Ces résultats témoignent du pouvoir d'attraction de la destination et du rôle structurant du tourisme dans l'économie montréalaise.

« Le tourisme est bien plus qu'un secteur d'activité : c'est un véritable moteur économique pour Montréal. Il génère des retombées concrètes dans l'ensemble de nos quartiers, soutient des milliers d'emplois et contribue directement à la vitalité de notre centre-ville comme de nos pôles culturels et commerciaux. Les résultats de 2025 démontrent clairement que Montréal continue de se démarquer comme une destination de calibre international », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Les dépenses touristiques se répartissent dans plusieurs secteurs clés de l'économie, reflétant l'ampleur des retombées :

Aliments et boissons : 2,2 G$ (38 %)

Hébergement : 1,9 G$ (33 %)

Vente au détail : 653 M$ (12 %)

Loisirs et divertissements : 487 M$ (9 %)

Transport : 515 M$ (8 %)

Ces investissements soutiennent un large éventail d'entreprises locales, restaurants, hôtels, commerces, festivals et attractions, et participent activement à l'animation et à l'attractivité de la métropole.

Alors que l'industrie touristique continue d'évoluer, Tourisme Montréal réaffirme son engagement à maximiser les retombées économiques du secteur, tout en favorisant un développement responsable et durable de la destination.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteuses et visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Source : Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, Porte-parole et conseillère principale en RP, 514 918-5290 / [email protected]