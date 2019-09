Tourisme Montréal et Prologue AI collaborent pour créer La Voix de Montréal, un assistant intelligent pour accompagner le voyageur dans la découverte de notre destination

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Leader en stratégies numériques en Amérique-du-Nord, Tourisme Montréal s'associe à l'entreprise Prologue AI pour développer le prototype La voix de Montréal, le tout premier assistant intelligent hybride (graphique et vocal) qui permet d'accompagner le voyageur dans sa découverte de la destination. Il s'agit d'une première mondiale dans le domaine touristique. Ce partenariat origine du MT Lab, l'incubateur en tourisme, culture et divertissement co-fondé par Tourisme Montréal en 2017. Prologue AI fait partie de la troisième cohorte des entreprises récemment incubées et est membre l'Institut de valorisation des données (IVADO).



Le produit technologique est un outil d'inspiration intelligent qui donne de la perspective locale. Au gré de la conversation, le visiteur découvre du contenu personnalisé qui lui donne un aperçu de la ville et ses moments forts. Il peut ainsi s'informer en amont de son voyage et prendre des décisions plus spontanées à destination. En écoutant le contenu de l'offre saisonnière, des événements en cours ou l'offre d'un attrait, le visiteur peut plus facilement se faire une tête sur la visite d'un quartier, d'un musée ou d'un restaurant. Il peut profiter d'une expérience engageante et typiquement montréalaise, selon les suggestions de l'assistant La voix de Montréal.

« L'intelligence artificielle se met ainsi au service de l'industrie touristique! Montréal a un caractère unique que nous voulons personnaliser. Cela s'inscrit étroitement dans notre volonté d'offrir un accueil hors pair aux touristes et de se démarquer en innovant », a déclaré Emmanuelle Legault, vice-Présidente Marketing et Stratégie

Jonathan Rouxel, co-fondateur de Prologue AI enchaîne : « Quand ils arrivent à destination, les voyageurs se retrouvent vite en perte de repères. Ils se tournent alors vers les écrans de leurs cellulaires intelligents pour trouver de l'information. Seulement, les informations textuelles sont souvent difficiles à consulter en déplacement et ne correspondent pas toujours à ce qu'ils cherchent de façon spontanée. Nous souhaitons permettre aux touristes de découvrir Montréal par une expérience conversationnelle immersive et ainsi s'imprégner de la culture locale et se perdre... dans la bonne direction. »

La voix de Montréal s'inscrit dans le cadre du plan de Tourisme Montréal et de sa stratégie d'accueil « Bonjour Montréal ». Elle vise à mettre en place des stratégies interactives novatrices pour accompagner le touriste tout au long de son séjour.



Au fil de ses 100 ans d'existence, Tourisme Montréal a développé une expertise exceptionnelle dans la promotion de la destination Montréal. Très engagé dans la collectivité montréalaise et reconnu pour son action innovante, l'organisme met tout en œuvre pour maximiser les retombées socio-économiques du tourisme et joue un rôle vital dans l'écosystème touristique de la métropole.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant plus de 900 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle de premier plan dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Cette année, Tourisme Montréal célèbre le 100e anniversaire de sa fondation. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos de Prologue AI

Prologue AI aide les destinations à créer des expériences conversationnelles dotés d'intelligence émotionnelle. Son dernier produit, VoiceTrip, est le premier assistant hybride (text et voix) d'intelligence artificielle pour les destinations. Prologue AI planifie, développe et accompagne ses clients dans les étapes de la création d'un assistant hybride disponible sur multiples plateformes (Google assistant, Alexa, Messenger, application mobile, site Web et bien d'autres). Leur plus récent projet consiste à créer la Voix de Montréal, Le premier assistant touristique intelligent qui donne voix à une ville.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Andrée-Anne Pelletier, Gestionnaire - Relations publiques, Tourisme Montréal, 514 844-3344 - 514 248-7844, aapelletier@mtl.org; Jonathan Rouxel, Co fondateur, Directeur de Création, Prologue AI, 514 655-2654, jrouxel@prologue.ai

