MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal est heureux d'annoncer que la destination a obtenu le niveau argent de la certification GreenStep, avec un score de 74%, soit le plus élevé jamais enregistré pour une destination certifiée par cet organisme canadien.

Reconnu à l'international pour son expertise en matière de tourisme durable, GreenStep évalue et classe autant les offices de tourisme que la destination pour laquelle ils travaillent. Ainsi, Tourisme Montréal a obtenu la certification platine et maintenant, nous sommes ravis que la destination montréalaise se positionne parmi les leaders du tourisme durable au pays, grâce à des éléments complexes tels que les initiatives des acteurs touristiques et leur impact environnemental, social et économique, ainsi que l'engagement de la Ville de Montréal, de ses résidents et de ses visiteurs.

« Cette certification est un accomplissement pour notre destination. Elle témoigne de l'engagement collectif de nos acteurs touristiques vers une approche plus responsable du tourisme. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie et nous continuerons de travailler pour faire de Montréal une destination toujours plus harmonieuse ! » affirme le président-directeur général à Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

«Toute l'équipe de GreenStep et moi sommes plus que fiers d'accorder à Tourisme Montréal leur certification de destination, niveau Argent, basée sur nos critères reconnus par le GSTC,» a félicité Angela Nagy, présidente-directrice générale de GreenStep. « Le résultat obtenu par Tourisme Montréal réaffirme l'engagement en durabilité forte de tout l'écosystème touristique de Montréal, autant au niveau de la gestion de la destination, des bénéfices socio-économiques du tourisme, des interactions positives au niveau naturel et culturel, ainsi que de la protection de l'environnement. Bravo!! »

Un processus rigoureux

Pour obtenir cette certification, la destination a été évaluée à travers un processus rigoureux comprenant un questionnaire détaillé de 117 questions.

Cette certification est un point de départ. Tourisme Montréal entend maintenir son rôle de leader en matière de tourisme durable. Dans les années à venir, l'organisme continuera d'explorer de nouvelles pistes d'amélioration, qu'il s'agisse de sensibiliser les visiteurs, d'encourager une meilleure cohabitation avec les résidents ainsi que la certification des membres.

Tourisme Montréal remercie tous les acteurs du secteur touristique local ainsi que la Ville de Montréal pour les diverses initiatives mises de l'avant, visant à faire de notre métropole un modèle de destination responsable et respectueuse.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

