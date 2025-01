MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Montréal attire, séduit et remplit pleinement les attentes des visiteurs. Selon un récent sondage commandé par Tourisme Montréal et réalisé par la firme Léger, la métropole se distingue par un niveau de satisfaction exceptionnel : 93 % des visiteurs sont ravis de leur séjour dans la métropole.

Montréal ne se contente pas seulement d'attirer les visiteurs, elle les incite à revenir ! En effet, près de 90% des répondants ont l'intention de revisiter la ville. Les visiteurs attribuent une note de satisfaction supérieure à 80 % pour presque tous les aspects de leur expérience, incluant l'accueil, l'expérience urbaine, l'accessibilité et la sécurité.

« Les efforts déployés par nos équipes marketing portent leurs fruits, nos équipes de ventes et affaires réussissent à attirer des congrès de grande envergure, tandis que notre soutien accordé aux festivals et événements dynamise la scène culturelle de manière exceptionnelle. Avec plus de 10 millions de visites sur notre site web et quelque 30 millions de requêtes Google de type « voyage Montréal » en 2024, il est évident que l'intérêt pour Montréal ne cesse de croitre. Nous continuerons de mettre en valeur nos 1040 membres, et de manière générale tout le secteur touristique pour renforcer l'attractivité de la métropole et son rayonnement international », déclare le président-directeur général à Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

2024 en quelques chiffres

Tourisme Montréal annonce une augmentation du nombre de visiteurs dans la métropole avec une hausse près de 7 % par rapport à 2023. Cette croissance témoigne de l'attrait grandissant de la destination, notamment auprès des Canadiens et des Américains, qui ont été respectivement 6 % et 11 % plus nombreux à visiter Montréal.

La nouvelle liaison aérienne entre Montréal et Séoul a connu un succès en entraînant une croissance du nombre de Coréens visitant la métropole de l'ordre de 63 %.

La Chine a marqué un retour, enregistrant une croissance de 46 % malgré l'absence de liaison directe avec Montréal.

Le Japon continue de montrer un intérêt soutenu avec une hausse de 16 %.

Le tourisme en provenance des pays francophones, notamment du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), a enregistré une croissance vigoureuse de 19 % à Montréal, tandis que la France a connu une hausse de 3 %.

Le nombre de chambres d'hôtel a connu une croissance de 2 % sur un total de 23 000 chambres, tandis que le taux d'occupation des hôtels à Montréal est demeuré stable à 71,2 %.

Étalement des saisons réussi

Tourisme Montréal est particulièrement ravi de constater l'augmentation continue de l'intérêt des touristes pour notre saison hivernale urbaine. Grâce à des campagnes de promotion ciblées et à des investissements stratégiques dans le développement du produit touristique, le nombre de visiteurs dans la métropole entre le 15 décembre 2024 et le 15 mars 2025 devrait enregistrer une hausse de 9,2 % par rapport à la saison hivernale précédente, qui avait déjà connu une croissance de 5,6 %.

Ce résultat témoigne directement des efforts soutenus de l'organisme, ainsi que du soutien financier apporté aux promoteurs afin de stimuler l'innovation et le renouvellement de l'offre hivernale.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

