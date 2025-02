Tourisme Montréal accueille avec enthousiasme le Congrès international du tourisme autochtone

MONTRÉAL, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal est heureux d'accueillir et de soutenir le Congrès international du tourisme autochtone 2025, le plus grand événement de ce genre au monde.

Ce congrès revêt une importance toute spéciale pour Tourisme Montréal. Il représente un moment de réflexion et de partage, permettant d'approfondir la compréhension de l'histoire autochtone dans toute sa réalité, sa richesse et ses défis. Il marque également un moment de rencontre entre les peuples du Canada et du monde entier, y compris des participants de la Nouvelle-Zélande, de l'Indonésie, du Népal et du Chili ; ce sont quelque 1000 délégués qui afflueront dans la métropole cette semaine pour ce congrès. 70 % des participants attendus proviennent de l'extérieur du Québec.

À cette occasion, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture du congrès, mardi. De plus, Tourisme Montréal sera présent sur scène mercredi matin pour discuter des partenariats riches en enseignement pour l'avenir du tourisme autochtone au Québec.

Tourisme Montréal, respectueux des cultures autochtones

Ce congrès est une étape importante dans la promotion du tourisme autochtone. Tourisme Montréal tient également à souligner l'importance de la collaboration avec Tourisme Autochtone Québec (TAQ). Depuis la signature d'une entente de réciprocité, les deux associations touristiques travaillent main dans la main sur des projets ambitieux visant à promouvoir un tourisme respectueux et authentique.

