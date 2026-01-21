Plus de 100 000 nuitées déjà sécurisées et plus de 100 M$ en retombées économiques

MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal annoncent qu'au cours des derniers mois, une importante série de congrès internationaux et nord-américains majeurs a été confirmée pour les années à venir, consolidant la position de Montréal comme plaque tournante incontournable du tourisme d'affaires. Ces événements d'affaires représentent plus de 100 000 nuitées et des retombées économiques estimées à près de 100 millions de dollars.

« Derrière chaque congrès signé, il y a des années de travail, de relations, de stratégies et une mobilisation exceptionnelle de nos équipes et partenaires. C'est cette rigueur qui permet à Montréal de demeurer une destination de choix pour le tourisme d'affaires à l'échelle internationale. En attirant de grands congrès, nous posons des fondations solides pour le tourisme d'affaires et créons une base durable pour l'économie touristique de Montréal », souligne Mylène Gagnon, vice-présidente, ventes, services de congrès et membres à Tourisme Montréal.

Montréal consolide son calendrier de grands rassemblements

Parmi les congrès récemment confirmés, qui se tiendront tous au Palais des congrès de Montréal, figurent notamment le World Science Fiction Society, qui réunira quelque 4 000 délégués en 2027, ainsi que le Canadian Labour Congress, avec 3 500 délégués attendus en 2032.

Plusieurs événements ont bénéficié du soutien de Destination Canada, par l'entremise du programme FACI (Fonds d'attraction de congrès internationaux), dont :

La conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer en 2031 (6 000 délégués)

La conférence annuelle de l'Orthopaedic Trauma Association en 2030 (2 700 délégués)

À ces confirmations s'ajoutent d'importants congrès récurrents, notamment celui de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), dont l'événement annuel alterne entre Vancouver et Montréal. Les éditions montréalaises (les années impaires) accueillent chacune près de 2 000 délégués et ont été confirmées jusqu'en 2035.

« Le tourisme constitue un levier économique puissant et durable pour le Québec. Dans un contexte où la diversification des marchés et la compétitivité internationale sont essentielles, les événements d'affaires offrent une réponse tangible et immédiate. En attirant des congrès d'envergure, nous investissons dans une richesse collective qui soutient l'économie, l'innovation et l'attractivité de Montréal à long terme », affirme Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Des retombées durables

Au-delà de leur impact économique, ces congrès jouent un rôle stratégique en stimulant l'économie du savoir et en favorisant l'innovation. Chaque événement contribue à renforcer la réputation internationale de Montréal comme centre d'expertise, tout en enrichissant son tissu social, scientifique et professionnel.

Parmi les douze congrès confirmés en 2025, cinq relèvent du secteur des sciences de la vie, un domaine d'excellence pour Montréal. Cette forte représentation consolide la position de la métropole comme carrefour international pour les échanges scientifiques de haut niveau.

Une reconnaissance internationale constante

La métropole figure toujours en tête des palmarès mondiaux concernant l'accueil d'événements d'affaires, notamment ceux de l'ICCA (International Congress and Convention Association) et de l'UIA (Union of International Associations), confirmant depuis neuf ans sa position de première destination des Amériques. Un statut qui souligne l'excellence de son écosystème événementiel, la qualité de ses infrastructures, son accessibilité et son expertise en accueil de grands événements.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la neuvième année consécutive. congresmtl.com

SOURCE Tourisme Montréal

Sources : Tourisme Montréal et Palais des congrès de Montréal, Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected]; Sébastien Zickgraf, Conseiller-rédacteur, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, 514 871-5849, [email protected]