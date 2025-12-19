Tourisme Montréal et le ministère du Tourisme investissent près de 2,5 millions de dollars pour faire briller l'hiver montréalais en 2025-2026

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal confirme son engagement à renforcer la position de Montréal comme destination hivernale incontournable en investissant près de 2,5 millions de dollars, en collaboration avec le ministère du Tourisme, dans les mois d'hiver à venir.

« Montréal offre un hiver vibrant et festif. Notre rôle est de mettre en valeur cette vitalité et d'inviter les résidents comme les visiteurs à découvrir toute la richesse de la ville pendant cette période magique de l'année. Montréal est une destination où l'hiver se vit pleinement, de jour comme de nuit », souligne Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal

« Le tourisme hivernal permet à notre destination de se distinguer en offrant des expériences uniques à nos visiteurs d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi notre gouvernement soutient son développement dans notre métropole, principale porte d'entrée touristique du Québec, contribuant ainsi, avec la précieuse collaboration de Tourisme Montréal, à générer des retombées économiques à l'année pour la communauté », affirme Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Soutien aux grands événements d'hiver

Tourisme Montréal participe activement à tous les grands événements hivernaux de la ville, en appuyant notamment :

Défilé du père Noël

Le Grand Marché de Noël et le Village de Noël de Montréal

Lumino, expérience hivernale immersive au cœur du centre-ville

Montréal en Lumière

Le Grand Minuit, événement signature du 31 décembre

Igloofest

Tourisme Montréal soutient également des installations lumineuses et artistiques emblématiques, comme les Voyageurs - des figures lumineuses poétiques, la vidéoprojection interactive de la patinoire de l'Esplanade tranquille, l'illumination des murales de la collection Bâtisseur•e•s culturel•le•s du Quartier latin, ainsi que l'installation lumineuse extérieure La Monarque par Lucion.

Une partie de ces initiatives sont soutenues par l'entremise du Fonds d'intervention pour le tourisme hivernal (FITHI) et de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), mis en place avec la contribution du ministère du Tourisme.

Une campagne marketing audacieuse pour promouvoir Montréal en hiver

Sous le slogan « Libérez le fun en vous », Tourisme Montréal met de l'avant l'énergie unique de Montréal qui réveille le côté festif de chacun. Les campagnes, déployées au Québec, en Ontario, dans le nord-est des États-Unis et à Montréal, visent autant à séduire les visiteurs qu'à raviver la fierté et le sentiment d'appartenance des Montréalais.es. Cette année, l'idée créative mise sur le jour et la nuit, reflétant la vie nocturne que Montréal peut offrir, pour séduire autant les lève-tôt que les oiseaux de nuit.

Passeport MTL Hiver 2025-2026

Pour profiter pleinement de toutes les expériences hivernales, Tourisme Montréal invite résidents et visiteurs à se procurer le Passeport MTL Hiver 25-26, un outil unique pour découvrir la ville et vivre l'hiver montréalais dans toute sa richesse et sa diversité. Pour plus d'information, c'est par ici!

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290, [email protected]