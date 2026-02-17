La destination se démarque dans l'incertitude et consolide son positionnement touristique

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal dresse le bilan de l'année touristique 2025, une année marquée par une performance en deux temps : un printemps teinté d'incertitude, puis une reprise soutenue qui permet de conclure l'année avec 11,9 millions de visiteurs, soit une croissance de 7,3 % par rapport à l'an passé. Cette progression témoigne de la résilience de la métropole, de la force du marché canadien et de la capacité de la destination à s'adapter rapidement dans un environnement mondial imprévisible.

Un nombre record de visiteurs canadiens

Le marché canadien a progressé de 10 %, atteignant 8,8 millions de visiteurs, soutenu par une croissance observée dans l'ensemble des provinces, particulièrement dans les provinces de l'Atlantique (+17 %). Du côté américain, malgré des pointes de recul atteignant -12 % en juillet, l'année se termine sur une baisse plus modérée de -5 %. Les marchés internationaux affichent pour leur part une progression de 2 %. De son côté, la France se distingue particulièrement : les visiteuses et visiteurs français atteignent un sommet avec plus de 470 000 arrivées. Par ailleurs, les habitudes de planification ont évolué : alors que les voyages se réservent habituellement environ 90 jours à l'avance, ce délai s'est raccourci à près de 50 jours en 2025, reflet d'un contexte économique et géopolitique plus incertain.

Des dépenses touristiques au même horizon

Les dépenses touristiques se maintiennent sensiblement au même horizon qu'en 2024, atteignant 5,8 G$ en 2025. L'alimentation et l'hébergement, qui représentent à elles seules près de 75 % des dépenses, demeurent stables et confirment l'importance du tourisme comme moteur économique pour la métropole.

Appétit marqué pour Montréal

Le site MTL.org a enregistré 11,8 millions de visites en 2025, en hausse de 14,5 % par rapport à 2024. Cette progression reflète l'intérêt soutenu pour la destination et l'efficacité des initiatives marketing déployées au cours de l'année par Tourisme Montréal. À titre d'exemple, la campagne Libérez le fun en vous a généré près de 50 millions de vues complètes de vidéos. Ces résultats confirment le rôle central de MTL.org comme plateforme de référence dans la planification d'un séjour à Montréal et comme levier stratégique de conversion pour la destination.

L'hébergement en croissance au fil de l'année

Après un départ plus tiède en début d'année, la performance s'est progressivement redressée, le dernier trimestre ayant permis de compenser et d'atteindre un niveau comparable à 2024. Au total, plus de 90 journées ont enregistré un taux d'occupation supérieur à 80 %, soit 7 % de plus qu'en 2024, témoignant d'une demande soutenue malgré l'augmentation de l'offre. En 2025, l'inventaire hôtelier était en hausse, avec une augmentation de 4 % du nombre de chambres offertes par rapport à l'année précédente.

2026 : une année prometteuse

L'année 2026 s'annonce particulièrement stimulante pour Montréal. Parmi les faits saillants à venir :

La tenue des Championnats du monde sur route UCI. Plus de 10 jours de compétition du 20 au 27 septembre. Il s'agit du plus important événement sportif international à se dérouler à Montréal depuis les Jeux de 1976.

Le changement de date du Grand Prix de Formule 1, désormais présenté en mai, avec l'objectif de recréer les performances historiques observées en juin

Une effervescence du côté des festivals, avec une programmation renouvelée et ambitieuse qui viendra renforcer le positionnement de Montréal comme capitale des festivals en Amérique du Nord.

