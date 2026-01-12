MONTRÉAL, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Tourisme Montréal salue le dépôt du premier budget de la nouvelle administration de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada et souligne le caractère hautement symbolique de la démarche adoptée : pour la toute première fois, la Ville de Montréal a présenté son budget en huis clos à ses partenaires. Il s'agit d'un geste démocratique fort qui témoigne d'une volonté de dialogue et de collaboration avec les acteurs socioéconomiques de la métropole.

Tourisme Montréal se réjouit également de constater que la culture, la qualité de vie et de l'environnement urbain, ainsi que la résilience climatique occupent une place centrale dans ce budget, en cohérence avec les priorités mises de l'avant dans sa plateforme électorale « Le tourisme fait campagne 2025 » diffusée à l'automne dernier.

« L'expérience touristique commence dans l'espace public. Le Budget 2026 contribue à créer une métropole plus agréable à vivre, à parcourir et à découvrir, tant pour les visiteurs que pour les Montréalais. Les orientations s'inscrivent dans cette vision et renforcent le positionnement de Montréal comme destination touristique de calibre mondial » affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Culture, qualité de vie et stratégie centre-ville

La vitalité culturelle et la qualité de vie urbaine constituent des piliers fondamentaux de l'attractivité touristique de Montréal. À cet égard, la contribution bonifiée au Conseil des arts de Montréal et au Service de la culture de la Ville, ainsi que les investissements annoncés dans la relance du centre-ville, dans le soutien aux festivals et au Quartier des spectacles sont accueillis favorablement : ces sommes renforcent le rôle de pôle touristique du centre-ville et contribueront directement à stimuler l'achalandage, l'animation urbaine et l'expérience globale des visiteurs.

Gestion des chantiers

Tourisme Montréal se réjouit de voir que la gestion des chantiers figure parmi les priorités du budget 2026. Les annonces en ce sens confirment que les préoccupations exprimées publiquement dans le cadre de la sortie Blocage maximum, menée conjointement avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ont été entendues. En décembre, les deux organisations confirmaient que les enjeux liés aux chantiers à Montréal et dans l'hypercentre demeurent profonds et structurels.

Résilience climatique et développement durable

Les investissements annoncés en matière d'adaptation aux changements climatiques et de développement durable contribueront directement à renforcer la qualité de l'expérience touristique montréalaise. Cette approche positionne Montréal parmi les destinations urbaines les plus performantes à l'échelle mondiale, comme en témoigne sa reconnaissance au Global Destination Sustainability Index (GDS Index).

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org

