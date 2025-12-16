210 000 gourmands au rendez-vous et 13,5 M$ en dépenses dans les restaurants

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal se réjouit du franc succès de la 13e édition de MTLàTABLE, qui s'est déroulée sur 18 jours et a rassemblé plus de 210 000 clients dans 150 restaurants participants à travers la métropole. L'événement a généré plus de 13,5 millions de dollars en dépenses, confirmant une fois de plus son rôle structurant pour l'industrie de la restauration montréalaise.

« Le succès renouvelé de MTLàTABLE démontre à quel point la gastronomie est un pilier identitaire et économique de Montréal. Cet événement continue de soutenir concrètement nos restaurateurs, tout en invitant les résidents et les visiteurs à goûter la ville, quartier par quartier », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Une mobilisation forte de la clientèle locale

Cette édition témoigne de l'attachement des publics de proximité à l'événement. 96 % des participants provenaient du Canada, dont 63 % de Montréal, 12 % de la Montérégie, 4 % de Laval et 4 % des Laurentides. Ces données confirment l'importance du rôle de Tourisme Montréal auprès des Montréalais.es. Une destination rayonne d'abord par la façon dont ses résidents la vivent, la fréquentent et en sont fiers. En ce sens, MTLàTABLE s'impose comme un rendez-vous rassembleur qui invite les citoyens à redécouvrir leur ville, table par table.

« MTLàTABLE représente pour nous une excellente source de nouveaux clients, durant une période habituellement plus calme, ce qui apporte une belle visibilité et un flux de clientèle très apprécié », souligne un restaurateur participant.

Par ailleurs, les Expériences signature Air Canada, proposant des menus dégustation exclusifs dans une sélection de restaurants du palmarès des meilleurs nouveaux restos Air Canada, ont aussi suscité un vif enthousiasme. Les restaurateurs ont souligné la pertinence de cette initiative, qui permet de valoriser des offres haut de gamme et de démontrer toute l'étendue du savoir-faire gastronomique montréalais.

Le guide DÉVORE, une nouveauté largement saluée

L'édition 2025 de MTLàTABLE a également été marquée par le lancement du guide gastronomique DÉVORE, accueilli très favorablement tant par les consommateurs que par les restaurateurs. Pensé pour prolonger l'esprit de MTLàTABLE tout au long de l'année, le guide a été apprécié pour sa capacité à mettre en valeur les restaurants participants et à encourager la découverte culinaire. Le guide peut être consulté ici.

Un engouement durable pour les prochaines éditions

L'enthousiasme entourant MTLàTABLE ne se dément pas ; 97 % des participants affirment avoir l'intention de prendre part à l'édition 2026.

« En tant que partenaire principal de MTLàTABLE pour la troisième année consécutive, Amex Canada est ravi de constater que l'événement de cette année a un impact significatif sur la communauté des restaurateurs montréalais », a déclaré Gerardo Welter, vice-président du marketing chez Amex Canada. « Soutenir la scène culinaire dynamique de la ville est au cœur de notre engagement envers les économies locales. Nous sommes extrêmement fiers de parrainer cet événement, et le nombre de participants témoigne de l'importance de la contribution exceptionnelle des restaurateurs à son succès. »

Pour en savoir plus sur la gastronomie à Montréal, rendez-vous sur le site Internet https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie.

À propos de MTLàTABLE

Initiée par Tourisme Montréal, MTLàTABLE est une invitation à célébrer la gastronomie montréalaise et les restaurateurs passionnés depuis 2012. Consultez la programmation complète de la dernière édition sur www.mtlatable.com. Retrouvez aussi des trouvailles gourmandes sur nos médias sociaux en utilisant le mot-clic #MTLaTABLE et le compte @mtlatable.

À propos de Tourisme Montréal

Fondé en 1919, Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui a pour mission de positionner la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme. Fédérant aujourd'hui plus de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site mtl.org.

