MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - En marge du tout premier Forum des Croisières de Montréal, tenu mardi au Grand Quai du Port de Montréal, Tourisme Montréal et le Port de Montréal ont annoncé la signature d'une entente de collaboration de trois ans pour appuyer le développement stratégique des croisières à Montréal. L'événement a également permis de révéler les retombées économiques du secteur et de confirmer l'arrivée des premières croisières hivernales dès 2027, marquant une nouvelle étape dans le développement de cette industrie en pleine croissance. Organisé par Croisières Montréal, une entité créée en 2011 à l'initiative du Port de Montréal et de Tourisme Montréal, le Forum a réuni plus de 50 acteurs clés de l'écosystème touristique, portuaire, institutionnel et économique de la métropole.

Une entente de collaboration sur trois ans

À l'issue de cet événement, Tourisme Montréal et le Port de Montréal sont fiers d'annoncer la signature d'une entente de partenariat d'une durée de trois ans. Cette collaboration stratégique vise à soutenir et structurer les actions de Croisières Montréal, afin de faire croître durablement l'industrie des croisières à Montréal.

« Ce Forum marque un tournant pour Croisières Montréal et Tourisme Montréal. L'entente permettra notamment de continuer de positionner notre ville comme destination de croisière incontournable dans le Saint-Laurent, en plus de déployer des efforts concertés en matière de développement économique, d'accueil touristique, de promotion et de durabilité », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« Cette entente à long terme reflète notre volonté de travailler main dans la main avec des partenaires extraordinaires pour que Montréal demeure une escale de choix avec une offre compétitive, innovante et durable », a ajouté Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Premières croisières hivernales en 2027

Parmi les premières réalisations à souligner dans le cadre de cette entente, Montréal s'apprête à accueillir ses toutes premières croisières hivernales dès février 2027. Une avancée rendue possible grâce à la compagnie PONANT EXPLORATIONS, qui confirme ainsi le potentiel quatre saisons de la métropole comme destination croisière.

Des impacts économiques significatifs

Le Forum a également été l'occasion de dévoiler les résultats d'un sondage d'interception commandé par l'Association des croisières du Saint-Laurent et portant sur la saison 2024. Ainsi, Pour Montréal, les dépenses ont atteint 52,3 M$ répartis de la manière suivante :

38,3 M$ en dépenses directes des passagers (hébergement, nourriture, transport, attraits, achats) avec une dépense moyenne journalière de 632 $ par passager, la plus élevée sur l'ensemble des destinations de croisière du Saint-Laurent.

en dépenses directes des passagers (hébergement, nourriture, transport, attraits, achats) avec une dépense moyenne journalière de 632 $ par passager, la plus élevée sur l'ensemble des destinations de croisière du Saint-Laurent. 14 M$ en dépenses directes des lignes de croisières (ravitaillement, nourriture, autres biens et services).

Une programmation riche en contenu stratégique

Conçu comme une porte d'entrée vers un secteur souvent méconnu, le premier Forum des Croisières a permis aux participants de :

Comprendre le fonctionnement de l'industrie des croisières à l'échelle mondiale, sur le Saint-Laurent et à Montréal ;

Prendre la mesure des retombées économiques concrètes pour la métropole et ses quartiers ;

Identifier des opportunités de contribution locale : expériences, services, hébergements, circuits, produits ;

Échanger avec les acteurs opérationnels clés qui façonnent l'accueil des croisières à Montréal.

Parmi les temps forts : une conférence en deux volets sur les enjeux et spécificités du secteur à Montréal, suivie d'un panel de discussion sur l'offre terrestre, mettant en lumière les besoins des lignes de croisières et les attentes des passagers internationaux. La matinée a été animée par Marie-Julie Gagnon, journaliste spécialisée en voyage et observatrice avertie de l'industrie touristique.

Un Forum pour fédérer l'écosystème montréalais

L'événement a aussi permis de sensibiliser les invités aux possibilités de collaboration, qu'ils soient partenaires institutionnels, hôteliers, restaurateurs, agences réceptives, fournisseurs d'expérience ou représentants d'organismes de développement économique.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus grand port à conteneurs de l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

