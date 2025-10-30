MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La table est mise : MTLàTABLE 2025 débute aujourd'hui à travers 150 restaurants, et simultanément, Tourisme Montréal dévoile DÉVORE, un tout premier guide gastronomique annuel disponible en ligne et en format papier qui a été pensé pour prolonger l'expérience MTLàTABLE bien au-delà des 18 jours de découvertes et de saveurs de l'événement.

DÉVORE met en lumière les restaurants participants de cette 13e édition et propose une exploration gourmande de Montréal quartier par quartier, pour inviter les résidents et visiteurs à goûter la ville toute l'année.

Jusqu'au 16 novembre 2025, les restaurants participants proposent des menus table d'hôte à prix fixe à partir de 25 $ pour le brunch, et 35 $, 50 $, 65 $ ou 80 $ pour le souper.

« Je participe chaque année à MTLàTABLE pour faire rayonner notre restaurant et partager notre culture culinaire avec de nouveaux gourmands et ça porte ses fruits ! Notre salle à manger est toujours animée et pleine de vie » affirme Otman Amer, propriétaire du Darna Bistroquet.

En rappel, l'événement s'est offert une nouvelle identité visuelle éclatante, à l'image de l'énergie de la scène culinaire montréalaise. Les Expériences signature Air Canada, proposant des menus dégustation exclusifs dans une sélection de restaurants issus du palmarès des meilleurs nouveaux restos Air Canada, font également leur grande entrée chez Les Mômes, Sushi Nishinokaze, Le Molière, Le Molenne et Panacée. Les cinq restaurants participent à cette initiative inédite pour un nombre limité de soirées.

La liste complète des restaurants, leurs menus et les détails des expériences sont disponible en ligne sur mtlatable.com.

DÉVORE : un guide gourmand qui prolonge l'esprit de MTLàTABLE

Pensé comme le prolongement naturel de MTLàTABLE, le guide DÉVORE célèbre les restaurants de l'édition 2025 et les fait rayonner tout au long de l'année.

Disponible gratuitement, ce bel objet éditorial allie esthétique et praticité : photos immersives, descriptions engageantes et pastilles de reconnaissances offrent une expérience à la fois inspirante et facile à consulter.

Plus qu'un annuaire, DÉVORE raconte la gastronomie montréalaise comme on explore une ville : avec les yeux, le cœur et l'appétit.

« DÉVORE est plus qu'un guide : c'est une invitation permanente à goûter Montréal, quartier par quartier, adresse après adresse. Il reflète notre ambition de positionner la métropole comme la capitale gastronomique de l'Amérique du Nord », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Où trouver le guide DÉVORE ?

Le guide est offert dès aujourd'hui, gratuitement :

Chez les restaurants participants

Au Bureau d'information touristique

En ligne sur www.mtl.org

MTLàTABLE tient à remercier son Partenaire présentateur Amex (MD) ainsi que son partenaire collaborateur Air Canada, les deux sont associés à la fois pour l'événement et le guide. Et également remercier son partenaire média officiel La Presse.

À propos de MTLàTABLE

MTLàTABLE est une invitation annuelle à célébrer la gastronomie montréalaise et les restaurateurs passionnés via un événement gastronomique organisé par Tourisme Montréal qui met en lumière la créativité et le savoir-faire de la scène culinaire montréalaise depuis 2012. Chaque automne, une sélection de restaurants propose des menus spécialement conçus pour l'occasion, permettant aux Montréalais et aux visiteurs de découvrir la richesse et la diversité de la gastronomie locale à prix abordables. Véritable célébration de la culture culinaire et de l'hospitalité, MTLàTABLE contribue à faire rayonner Montréal comme destination gourmande incontournable. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site mtlatable.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Pour toutes demandes médias pour le guide DÉVORE : Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290 / [email protected]; Pour toutes demandes médias pour MTLàTABLE : Thara Tremblay-Nantel, Relationniste de presse de l'événement, 514 208-6897 / [email protected]