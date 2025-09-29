MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Tourisme Montréal est heureux d'annoncer le lancement des réservations de MTLàTABLE. Pour sa 13e édition, le grand rendez-vous gourmand de l'automne se réinvente avec une nouvelle identité visuelle festive et colorée, et l'arrivée des Expériences signature Air Canada, qui présentent des menus dégustations exclusifs.

Du 30 octobre au 16 novembre 2025, plus de 150 restaurants proposeront des menus table d'hôte à prix fixe : 25 $ pour le brunch, et 35 $, 50 $, 65 $ ou 80 $ pour le souper. Résidents et visiteurs sont invités à réserver leur table dès aujourd'hui sur mtlatable.mtl.org

« Chaque année, MTLàTABLE contribue à dynamiser l'économie locale et à faire rayonner le talent de nos chefs. Cette 13e édition reflète plus que jamais la créativité culinaire montréalaise, qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Profitez bien de ce rendez-vous à savourer ! », souligne Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Une nouvelle image inspirée de l'effervescence montréalaise

MTLàTABLE s'est offert une nouvelle identité visuelle éclatante, qui rappelle l'ambiance des grands événements. Pensée comme une affiche vivante où sont annoncés les noms des restaurants participants, cette nouvelle signature reflète l'énergie, la convivialité et le caractère rassembleur de l'événement, aligné à son nouveau slogan « un rendez-vous à savourer ».

Les Expériences signature Air Canada : la grande nouveauté de 2025

Réservées aux restaurants finalistes du palmarès des Meilleurs nouveaux restos d'Air Canada, ces expériences inédites offriront aux gourmands des menus dégustation uniques, disponibles seulement pendant quelques soirées identifiées.

Les restaurants participants seront :

Les Mômes, où le chef Yoann Van Den Berg revisitera le menu de la grande finale de l'émission Les Chefs

Sushi Nishinokaze, qui proposera un omakase d'exception avec plus de 26 bouchées raffinées, incluant une dégustation exclusive de thon rouge sauvage du Japon et de l'Île-du-Prince-Édouard

D'autres établissements tout aussi prestigieux prendront part à cette initiative, dont Le Molière, Le Molenne et Panacée, chacun offrant une interprétation originale du menu dégustation, mettant en valeur les produits locaux et le savoir-faire de leur chef.

« La cuisine est un élément central de toute expérience de voyage. Nous sommes donc fiers de célébrer les lieux qui façonnent notre identité culinaire - en inspirant les gens à découvrir de nouvelles destinations par le biais de la gastronomie, a déclaré Martine Boulerice, directrice, commercialisation de la marque, Québec - Air Canada. MTLàTABLE est un incontournable pour la scène montréalaise, et nous sommes heureux de supporter l'édition 2025 qui présentera, pour la première fois, les Expériences signature Air Canada dans certains restaurants. »

Partenaire présentateur : Amex (MD)

« Amex (MD) est ravie, une fois de plus, d'agir à titre de commanditaire principal de MTLàTABLE. Notre partenariat témoigne de notre volonté continue de célébrer et soutenir la scène culinaire montréalaise et les restaurateurs talentueux qui lui donnent vie. Plus de 14 000 entreprises de la région de Montréal ont commencé à accepter les cartes Amex en 2024. Il est ainsi plus facile que jamais pour nos titulaires de carte de découvrir, d'expérimenter et de goûter le meilleur de la culture culinaire de la ville. Nous nous réjouissons à l'idée de faire vivre cette année encore des expériences gustatives inoubliables aux gastronomes par l'intermédiaire de MTLàTABLE. » Gerardo Welter, vice-président du marketing, Amex (MD) Canada.

Réservez dès maintenant !

La liste complète des restaurants et leurs menus est désormais en ligne sur mtlatable.mtl.org. Laissez-vous inspirer, explorez les menus, et réservez dès aujourd'hui pour vivre une expérience gastronomique unique à Montréal.

À propos de MTLàTABLE

MTLàTABLE est une invitation annuelle à célébrer la gastronomie montréalaise et les restaurateurs passionnés via un événement gastronomique organisé par Tourisme Montréal qui met en lumière la créativité et le savoir-faire de la scène culinaire montréalaise depuis 2012. Chaque automne, une sélection de restaurants propose des menus spécialement conçus pour l'occasion, permettant aux Montréalais et aux visiteurs de découvrir la richesse et la diversité de la gastronomie locale à prix abordables. Véritable célébration de la culture culinaire et de l'hospitalité, MTLàTABLE contribue à faire rayonner Montréal comme destination gourmande incontournable. MTLàTABLE tient à remercier son Partenaire présentateur Amex (MD), son partenaire collaborateur Air Canada et son partenaire média officiel La Presse. Pour tout savoir sur MTLàTABLE, rendez-vous sur le site Web mtlatable.com.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

