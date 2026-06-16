Tourisme d'affaires : le gouvernement Fréchette appuie l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup pour lui donner un nouvel élan

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, Investissement Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent ont pris part à la pelletée de terre officielle du début des travaux pour le projet de développement de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Ils y ont confirmé leur appui financier afin d'attirer davantage d'événements d'envergure nationale et internationale dans la région.

Les travaux d'agrandissement du centre des congrès et l'ajout de 64 nouvelles chambres permettront de répondre à une demande grandissante pour l'organisation de congrès, de réunions et d'événements professionnels à Rivière-du-Loup. En effet, le tourisme d'affaires est un secteur en pleine expansion, capable de créer des retombées économiques concrètes pour nos communautés.

Pour ce projet, l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup a bénéficié de prêts à terme remboursables totalisant 8 millions de dollars. Un montant de 5 millions de dollars est octroyé dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) du ministère du Tourisme, administré par Investissement Québec. Un financement de 3 millions de dollars provient quant à lui des fonds propres d'Investissement Québec.

L'établissement a également obtenu 300 000 $ grâce à l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique du tourisme (EPRTNT) 2025-2027, un programme financé conjointement par le ministère du Tourisme et Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Citations :

« Le tourisme d'affaires est un moteur formidable pour nos régions, et ce projet à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup va créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et notre communauté. Je suis fière de voir notre ville consolider sa place comme une destination de choix pour les congrès et les événements professionnels, tout en contribuant directement à la vitalité économique de ma circonscription. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« Je me réjouis de voir notre gouvernement soutenir des projets comme celui-ci. Ce développement renforce l'offre touristique et contribue à la reconnaissance du Bas-Saint-Laurent comme une destination incontournable pour les événements d'affaires, tout comme pour les visiteurs d'agrément. Il vient créer des retombées concrètes pour nos entreprises touristiques et notre communauté. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental régional du ministre délégué aux Régions pour le Bas-Saint-Laurent et député de la Côte-du-Sud

« Le maintien et l'amélioration d'une offre d'hébergement de qualité propulsent l'attrait touristique de nos régions. Les travaux entrepris par l'Hôtel Universel vont lui permettre d'augmenter son volume de chambres, mais aussi d'offrir un espace de congrès d'envergure internationale. De telles installations participeront au développement économique du Bas-Saint-Laurent en attirant des événements d'affaires et des touristes qui contribueront à l'économie locale. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le tourisme d'affaires et d'événements génère d'importantes retombées économiques dans notre région. Je souhaite féliciter l'équipe de l'Hôtel Universel pour son dynamisme et son engagement. Il s'agit d'un ajout majeur, qui permettra de bonifier l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent tout en consolidant la position de Rivière-du-Loup comme destination incontournable en tourisme d'affaires. L'EPRTNT est un levier essentiel pour appuyer des projets structurants en plus de renforcer l'attractivité de notre région. »

Pierre Lévesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

« Nous sommes très heureux de la participation financière du gouvernement du Québec, d'Investissement Québec et de Tourisme Bas-Saint-Laurent dans l'agrandissement du centre des congrès et la construction d'un nouvel hôtel. Ce soutien précieux nous permet de concrétiser un projet porteur et structurant non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour toute notre région. »

Gilles Lortie et Joanna Lortie, copropriétaires de l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

Faits saillants :

Le tourisme d'affaires est l'une des formes de tourisme les plus rentables et les plus susceptibles d'occuper une place stratégique dans l'économie du Québec. Un voyageur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément. En 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires se sont élevées à 2,1 milliards de dollars. L'objectif du Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme consiste à dépasser les 2,5 milliards de dollars en 2027.

Dans les budgets 2025-2026 et 2026-2027, 45 millions de dollars ont été accordés au PADAT, dont l'enveloppe de prêts totalise 225 millions jusqu'en 2028-2029.

Les résultats obtenus depuis la création du PADAT en 2013 sont probants : des investissements de plus de 1,6 milliard de dollars ont été réalisés dans l'industrie touristique québécoise.

Avec la reconduction de l'EPRTNT pour les années 2025 à 2027, le ministère du Tourisme a octroyé 2,1 millions de dollars à Tourisme Bas-Saint-Laurent. L'organisme a bonifié cette enveloppe de 2 millions de dollars, portant ainsi à 4,1 millions de dollars le montant disponible pour la région.

Ce levier financier vise à renouveler et à stimuler l'offre touristique régionale en fonction des priorités de Tourisme Bas-Saint-Laurent et des orientations du ministère du Tourisme. L'objectif : donner une nouvelle impulsion à la croissance du secteur dans une perspective durable et responsable.

Le tourisme participe activement au dynamisme économique du Bas-Saint-Laurent. En 2025, cette industrie comptait 484 entreprises représentant près de 6 760 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à environ 281 millions de dollars dans la région.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Justine Vézina, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Amélie Martineau, Attachée de presse, Circonscription de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Tél. : 418 551-0975, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Samuel Bergeron, Conseiller - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 263 999-8144, [email protected]; Caroline Chassé, Directrice relations publiques et médias, Tourisme Bas-Saint-Laurent, Tél. : 418 867-1272, poste 101, [email protected]; Gilles Lortie, Copropriétaire, Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, [email protected]