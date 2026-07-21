Toronto Pearson prolonge la transformation en investissant 1,5 milliard de dollars dans la modernisation de ses aérogares.

Des chefs de file de l'industrie comme partenaires pour la conception et la construction

Revitalisation des aérogares 1 et 3, une autre initiative importante dans le cadre du programme Pearson LIFT

MISSISSAUGA, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Toronto Pearson a annoncé des contrats avec NORR-DIALOG et PCL Construction, qui assureront la conception et la construction dans le cadre d'un autre important programme d'infrastructure.

L'investissement de 1,5 milliard de dollars pour le lancement du Programme de revitalisation des aérogares 1 et 3 a été accordé à NORR-DIALOG, une coentreprise composée de deux sociétés incorporées en Ontario, et à PCL Construction, une société mondiale créée au Canada et dont le siège social est établi au pays, a annoncé l'aéroport.

« Toronto Pearson, l'un des plus importants actifs d'infrastructure nationale du Canada, est une porte d'entrée essentielle qui relie les gens, les produits et les entreprises au monde entier, a déclaré la présidente et cheffe de la direction de Toronto Pearson, Deborah Flint. Cet investissement marque une autre étape importante dans le cadre du programme Pearson LIFT et démontre notre volonté de moderniser l'aéroport Pearson pour qu'il réponde aux attentes des clients. Nous améliorons l'expérience de voyage afin que Toronto Pearson puisse continuer à faire sa part pour stimuler l'économie canadienne en favorisant la croissance du nombre de passagers et en offrant une meilleure expérience client. »

Le programme de revitalisation des aérogares fera en sorte de moderniser les infrastructures vieillissantes tout en créant une expérience aéroportuaire plus rapide et plus confortable pour des millions de voyageurs. Les investissements dans les portes d'embarquement, les zones de traitement des passagers et les installations de Douane et immigration amélioreront la fluidité du parcours à Toronto Pearson, ce qui aidera les passagers à se déplacer plus facilement à l'intérieur de l'aéroport jusqu'à l'embarquement de leurs vols, tout en renforçant les opérations aéroportuaires.

Les améliorations prévues dans le cadre du programme dans les deux aérogares comprennent des agrandissements, le réaménagement des salons au goût du jour, l'augmentation du nombre de bornes de recharge dans les aérogares, l'amélioration du traitement des bagages, la modernisation des zones d'enregistrement et un contrôle de sécurité évolué.

La construction se fera par étapes, ce qui permettra à l'aéroport de continuer à fonctionner de façon sécuritaire et efficace tout en réduisant au minimum les perturbations pour les passagers et les partenaires des compagnies aériennes.

NORR-DIALOG dirige la planification, l'architecture, l'ingénierie et la conception intégrée, tandis que la société PCL Construction s'est jointe au groupe à titre de gestionnaire de construction à risque. Ensemble, ces deux partenaires aideront à réaliser la transformation de nos aérogares, ce qui créera une base plus solide pour la croissance future et l'amélioration de l'expérience des passagers.

Le programme de revitalisation des aérogares 1 et 3 marque la deuxième annonce importante du programme Pearson LIFT, un plan ambitieux visant à renouveler et à moderniser le plus grand aéroport du Canada. En mai, l'aéroport a lancé le premier programme, un investissement de 3 milliards de dollars dans les systèmes côté piste et de traitement de bagages.

« PCL est fière de miser sur son partenariat de longue date avec Toronto Pearson dans le cadre du programme de revitalisation des aérogares 1 et 3. En collaboration avec l'équipe de conception, nous aidons à transformer l'aéroport pour les générations futures en assurant des activités sécuritaires et ininterrompues pendant la construction; en modernisant une infrastructure essentielle; en améliorant l'expérience de voyage et en créant des avantages constructifs à long terme pour les collectivités que nous servons », a déclaré Monique Buckberger, vice-présidente et directrice régionale, PCL Constructors Canada Inc.

« Toronto Pearson est l'une des plaques tournantes du transport les plus importantes au Canada. Chaque jour, l'aéroport est la scène de réunions de famille, d'occasions d'affaires et de voyages uniques, a déclaré Jim Anderson, associé chez DIALOG. NORR-DIALOG est fière de s'associer à notre aéroport d'attache pour que ces expériences se déroulent en toute fluidité. En plus des améliorations notables que l'on pourra remarquer du stationnement jusqu'aux portes d'embarquement, une grande partie de ce travail se fera en coulisse. Et c'est exactement le but. La meilleure expérience passager est celle qui permet aux gens de se concentrer moins sur les rouages du voyage que sur le plaisir de voyager. »

« Pour NORR-DIALOG, cette revitalisation importante a des airs de retour à la maison. Cette équipe a des racines profondes à Toronto Pearson, notamment des contributions professionnelles qui remontent à plusieurs décennies, a déclaré Mark Boone, vice-président, Transport, chez NORR. Le programme est l'occasion de créer une nouvelle norme pour le parcours des passagers à Toronto Pearson. Chaque décision de conception appuie la vision de Toronto Pearson, qui consiste à rendre les expériences de voyage plus intuitives, accueillantes et efficaces. »

À propos de PCL Construction

PCL Construction est l'un des chefs de file mondiaux les plus respectés et accomplis dans le domaine de la construction. La société regroupe des entreprises indépendantes qui exercent leurs activités au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Australie. Avec un volume de construction annuel de 13,8 milliards de dollars canadiens, PCL construit des projets qui façonnent les collectivités et renforcent l'infrastructure. Le modèle d'actionnariat de la société détenue intégralement par les employés de l'entreprise alimente une culture d'engagement pour les clients dans les marchés des bâtiments, des infrastructures civiles, de l'industrie lourde et de l'énergie solaire. Grâce à une présence stratégique dans plus de 30 grands centres, les équipes de direction de PCL favorisent constamment l'innovation et rehaussent les normes de l'industrie en matière d'excellence et apportent des compétences inégalées à chaque projet. Regardez-nous créer sur PCL.com.

À propos de DIALOG

DIALOG est une entreprise de conception multidisciplinaire homologuée B Corp qui vise à changer le monde grâce à une excellente conception. Son équipe comprend des architectes; des urbanistes; des designers d'intérieur; des ingénieurs en structure, en mécanique et en électricité; des architectes paysagistes ainsi que des experts-conseils en développement durable et en performance des bâtiments. DIALOG compte plus de 700 employés en Amérique du Nord. L'entreprise, qui se spécialise dans les projets de conception complexes et de grande envergure, possède un portefeuille couvrant les secteurs suivants : infrastructures civiques et culturelles, éducation, santé et bien-être, hôtellerie, gouvernement, utilisation mixte, bureaux et milieux de travail, sports et loisirs, ponts et infrastructures urbaines, rénovation, sciences et technologie, transport en commun et aviation, construction résidentielle, vente au détail, urbanisme et politiques urbaines. La société a des studios à Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton, Vancouver et San Francisco. DIALOG est un fier partenaire du Forum économique mondial. Visitez https://dialogdesign.ca/.

À propos de NORR



NORR est une équipe mondiale de 800 architectes, ingénieurs, urbanistes et designers d'intérieur qui créent des stratégies et des solutions de conception qui expriment la vision unique de chaque projet. Animés par le même objectif que celui de nos clients et partenaires, nous partageons des idées pour créer et innover, en rassemblant les gens, la conception et les technologies afin de voir plus grand et d'agir plus audacieusement. Notre histoire a commencé en 1938 et a évolué pour que nous devenions une entreprise entièrement intégrée et détenue par ses employés, qui s'est engagée à atteindre des objectifs de développement durable dans 13 secteurs du marché au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. L'excellence en conception continue de guider tout ce que nous faisons.

À propos de Toronto Pearson

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises.

Au cours des neuf dernières années, Toronto Pearson a été reconnu à huit reprises comme l'un des meilleurs aéroports en Amérique du Nord par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports du monde. Toronto Pearson est de nouveau reconnu comme un lieu de travail de premier plan après s'être taillé une place dans le classement des meilleurs employeurs du Canada du magazine Forbes pour une troisième année consécutive.

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SOURCE Toronto Pearson

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