TORONTO, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Bill Besenhofer, chef de la direction et cofondateur de The Fresh Factory (TSXV : FRSH), ainsi que son équipe et son conseil d'administration se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.

The Fresh Factory est une plateforme à intégration verticale qui est animée du désir d'accélérer la croissance des ventes de boissons et de produits alimentaires frais, sains, sans additifs chimiques et à base de plantes.

