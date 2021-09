Les expériences numériques, les protocoles sanitaires et mesures favorisant le bien-être, et la consommation locale et socialement responsable exerceront une influence sur la stratégie des petites entreprises au cours de la prochaine année

TORONTO, le 27 sept. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a joué un rôle catalyseur dans l'adoption de nouvelles pratiques et priorités commerciales et a forcé les propriétaires de petites entreprises à s'adapter en un temps record à des tendances à la hausse au cours des dernières années. Alors que les entrepreneurs canadiens en sont encore à établir leur plan de reprise et de croissance en ces temps d'incertitude, beaucoup se demandent quelles tendances et attentes des consommateurs persisteront.

Le dernier sondage de RBC mené auprès de Canadiens révèle trois tendances importantes qui influenceront l'orientation des petites entreprises au cours de la prochaine année :

La demande croissante pour les options de paiement et de mobilisation numériques. Le commerce électronique et les solutions numériques étaient déjà en hausse avant la pandémie, mais ils sont vite devenus essentiels en raison des mesures de santé et de sécurité. Aujourd'hui, les Canadiens s'attendent à ce que le numérique devienne la norme en affaires, les deux tiers (64 %) affirmant qu'il sera important après la pandémie de favoriser l'accessibilité des produits et services au moyen de plateformes numériques, surtout les personnes de la génération Y (72 %). En outre, quatre Canadiens sondés sur cinq aimeraient continuer de faire leurs d'achats en ligne auprès des petites entreprises, même après le plein rétablissement de l'économie, et 72 % d'entre eux affirment que la plus grande présence des petits commerces locaux dans les médias sociaux les a aidés à se familiariser avec leur offre. La priorité accordée au bien-être des employés et à la santé et à la sécurité en général. Quatre-vingt-sept pour cent (87 %) des répondants canadiens affirment qu'il sera important de favoriser davantage le bien-être et la santé mentale des employés (avantages et ressources). Neuf répondants canadiens sur dix (88 %) souhaitent aussi que les normes d'hygiène plus strictes soient maintenues après la pandémie, et 78 % aimeraient que les entreprises continuent de leur offrir des services de livraison et de collecte en bordure de trottoir. La mise en place d'avantages sociaux, de ressources et de protocoles de sécurité visant à répondre à ces nouvelles attentes sera un facteur de différenciation important pour les petites entreprises qui voudront attirer et fidéliser des clients et des employés au cours des prochaines années. Un appétit nouveau pour la consommation locale et socialement responsable. Le soutien aux petits commerces locaux et aux entreprises axées sur la diversité perdurera après la pandémie. La majorité des Canadiens (77 %) sondés prévoient fréquenter les commerces et les restaurants locaux plus souvent qu'avant la pandémie de COVID-19, afin de soutenir leur rétablissement. De nombreux répondants canadiens souhaitent également apporter un soutien actif aux entreprises de propriété 2SLGBTQ+ (52 %) et NAPC (61 %). Ce changement est nettement plus élevé chez les jeunes de la génération Y (65 % et 69 %, respectivement) et de la génération Z (59 % et 71 %, respectivement), ce qui indique que les décisions d'achat de la nouvelle génération seront de plus en plus fonction de la diversité.

« La pandémie a créé de nombreuses difficultés pour les propriétaires de petite entreprise, mais elle a aussi provoqué l'accélération de certaines grandes tendances apparues auparavant, comme l'adoption de solutions numériques, la préoccupation pour le bien-être, et le soutien aux commerces locaux et aux membres de la collectivité, explique Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, Petite entreprise, RBC. Ces tendances sont devenues les nouveaux enjeux dont les petites entreprises doivent tenir compte. L'avenir appartient aux entrepreneurs qui sauront adapter leurs stratégies d'entreprise et leurs pratiques opérationnelles de manière à répondre à ces nouvelles demandes des consommateurs et des employés. »

Le dynamisme entrepreneurial demeure fort

L'évolution rapide du secteur de la petite entreprise n'a pas découragé les entrepreneurs canadiens à concrétiser leurs idées. Bien que diverses raisons aient incité les Canadiens à se lancer en affaires durant la pandémie, bon nombre d'entreprises ont été créées grâce aux nouvelles occasions découlant de l'évolution des conditions du marché et des attentes des consommateurs. Parmi les répondants qui ont lancé une entreprise ou qui connaissent quelqu'un qui s'est lancé en affaires, la majorité a dit que la pandémie avait suscité de nouvelles occasions fort intéressantes (75 %). De nombreux propriétaires d'entreprise affirment avoir démarré leur entreprise par désir de redéfinir leurs priorités ou leur raison d'être (76 %), ou par besoin de remplacer le revenu perdu (71 %). La paralysie de l'économie a également donné aux entrepreneurs le temps et la motivation nécessaires pour officialiser leur entreprise (74 %), soit en enregistrant officiellement leurs activités ou en ouvrant un compte d'entreprise.

Aider les entreprises à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Dans le but d'aider les futurs entrepreneurs canadiens à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions pratiques qui vont au-delà des services bancaires traditionnels. Les aspirants entrepreneurs peuvent ainsi économiser temps et argent dans la gestion de leurs activités courantes. Voici quelques exemples de solutions offertes par RBC et ses partenaires :

Ownr - Un moyen rapide et abordable d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société, et de la gérer en ligne.

Un moyen rapide et abordable d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société, et de la gérer en ligne. Moneris Online - Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement et à gérer efficacement leur boutique en ligne.

- Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement et à gérer efficacement leur boutique en ligne. Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise - Une solution qui a reçu le prix 2020 Impact Innovation d'Aite Group et qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.

- Une solution qui a reçu le et qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions. Nextdoor - Une application qui aide les petites entreprises à communiquer avec les clients de leur quartier grâce à la création de publications d'entreprise et d'offres locales.

- Une application qui aide les petites entreprises à communiquer avec les clients de leur quartier grâce à la création de publications d'entreprise et d'offres locales. Magnet - La plus importante plateforme de recrutement universitaire au Canada qui permet aux propriétaires d'entreprise de trouver de jeunes talents.

- La plus importante plateforme de recrutement universitaire au qui permet aux propriétaires d'entreprise de trouver de jeunes talents. Wello - Des ressources virtuelles sur la santé et le bien-être que les propriétaires d'entreprise peuvent mettre à la disposition de leurs employés (accès en tout temps à des ressources en santé mentale et physique, soins occasionnels ou d'urgence fournis virtuellement par un professionnel de la santé, etc.)

- Des ressources virtuelles sur la santé et le bien-être que les propriétaires d'entreprise peuvent mettre à la disposition de leurs employés (accès en tout temps à des ressources en santé mentale et physique, soins occasionnels ou d'urgence virtuellement par un professionnel de la santé, etc.) Programme pour les entrepreneurs noirs RBC - Un engagement pris par RBC en 2020 qui prévoit 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer l'inclusion et la prospérité des entrepreneurs canadiens noirs en leur donnant accès à du capital, à un réseau d'experts et à des initiatives de mobilisation communautaire.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à ces conseils d'affaires en ligne dans le Navigateur RBC pour la petite entreprise au www.rbc.com/navigateur.

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 30 juillet au 4 août 2021. Plus de 2 000 adultes canadiens représentant six régions différentes (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ±2,5 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Yuri Park, Communications, RBC, [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com