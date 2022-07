Malgré les tensions inflationnistes, sept Canadiens sur dix prévoient acheter davantage chez les petites entreprises locales

TORONTO , le 12 juill. 2022 /CNW/ - Le soutien aux petites entreprises demeure fort malgré le contexte économique difficile, et les entrepreneurs s'empressent de répondre aux besoins et aux attentes des Canadiens, là où ils se trouvent, en tirant parti de l'innovation.

Un récent sondage de RBC révèle que les Canadiens dépensent actuellement 30 % de leur budget auprès des petites entreprises. Dans l'ensemble, 75 % des Canadiens et 70 % des jeunes de la génération Y disent avoir fait affaire avec une petite entreprise en personne ou en ligne au cours du dernier mois. De plus, 7 Canadiens sondés sur 10 (70 %) comptent dépenser davantage auprès des petites entreprises locales à l'avenir.

« Bien que les Canadiens continuent d'encourager les entreprises locales, ces dernières sont confrontées à des pressions économiques croissantes, à des perturbations de la chaîne logistique et à un marché plus concurrentiel, explique Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, Petite entreprise, RBC. À l'heure où les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprise canadiens cherchent des moyens de s'adapter à ce nouvel environnement, nous voulions communiquer des perspectives importantes sur ce qui compte pour les consommateurs d'aujourd'hui afin d'aider ces entrepreneurs et propriétaires à poursuivre leurs efforts d'adaptation, à attirer la clientèle et à prendre de l'expansion en 2022 et au-delà. »

Motivation des décisions d'achat : qu'est-ce qui compte pour les consommateurs canadiens ?

Les répondants canadiens ont indiqué divers facteurs qui joueraient en faveur d'une entreprise. Fait encourageant, de nombreux propriétaires de petites entreprises ont dit qu'ils accordaient déjà la priorité à ces mêmes éléments dans le cadre de leurs propres stratégies opérationnelles. Voici quelques-uns de ces facteurs importants :

Durabilité : 74 % des consommateurs canadiens aimeraient que les entreprises offrent des options écologiques (ce nombre passe à 80 % chez les femmes). Les propriétaires d'entreprise étaient sur la même longueur d'onde : 72 % d'entre eux ont dit que l'offre de produits, de services et de procédés plus durables était une priorité pour eux.

Aider les entrepreneurs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Dans le but d'aider les futurs entrepreneurs canadiens à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions d'affaires uniques qui permettent aux aspirants entrepreneurs d'économiser temps et argent dans la gestion de leurs activités courantes et de réagir aux changements de la conjoncture. Voici quelques exemples de solutions offertes par RBC et ses partenaires :

Ownr - Plateforme numérique qui simplifie le processus de démarrage, de gestion et d'expansion d'entreprises canadiennes en automatisant la création d'entreprise et les formalités juridiques courantes.

- Plateforme numérique qui simplifie le processus de démarrage, de gestion et d'expansion d'entreprises canadiennes en automatisant la création d'entreprise et les formalités juridiques courantes. Moneris Online - Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement.

Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement. Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise - Une solution qui a reçu le prix 2020 Impact Innovation d'Aite Group et qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.

Une solution qui a reçu le et qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions. Sherweb - Un chef de file primé en solutions infonuagiques et le plus récent partenaire à se joindre au programme Virage numérique MC de RBC. Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique.

- Un chef de file primé en solutions infonuagiques et le plus récent partenaire à se joindre au programme Virage numérique de RBC. Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique. Kobalt.io - Un fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique.

- Un fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique. Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et à ces conseils d'affaires en ligne dans le Navigateur RBC pour la petite entreprise au www.rbc.com/navigateur .

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 18 au 20 mai 2022. En tout, 1 500 adultes canadiens représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ± 3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

