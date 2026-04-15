Dans un contexte où l'adoption de l'IA générative s'accélère, TELUS Numérique démontre comment l'IA agentique en temps réel transforme les données de centres de contact en résultats de fidélisation générateurs de revenus

VANCOUVER, BC, le 15 avril 2026 /CNW/ - TELUS Expérience numérique, un partenaire en solutions Or d'Adobe, expliquera comment l'IA générative et l'orchestration de l'IA en temps réel peuvent convertir les interactions des centres de contact en renseignements prêts à utiliser lors du sommet Adobe 2026. L'événement se tiendra au Venetian Convention and Expo Center à Las Vegas, Nevada, du 20 au 22 avril. Occupant le kiosque 2245, l'entreprise fera la démonstration d'un processus opérationnel d'IA agentique de bout en bout qui extrait de l'information sur les intentions et les sentiments des clients lors de conversations et crée instantanément des expériences Web et des programmes de fidélisation personnalisés. TELUS Numérique animera aussi une séance intitulée « Automatiser la rétention et la fidélisation des clients grâce à des déclencheurs de données en temps réel » le 22 avril, de 10 h 30 à 11 h 30.

Écart dans l'utilisation de l'IA

Alors que l'adoption de l'IA générative s'accélère dans tous les secteurs d'activité, de nombreuses entreprises éprouvent des difficultés à exploiter les renseignements sur les clients assez rapidement pour obtenir des résultats mesurables. TELUS Numérique définit cet enjeu comme « l'écart dans l'utilisation de l'IA », soit le décalage entre la disponibilité des données et la vitesse de décision en temps réel. Les centres de contact recueillent quotidiennement des signaux de grande valeur auprès des clients. Or, la plupart des organisations stockent ces données dans des transcriptions et d'anciens systèmes, les empêchant d'en tirer profit aux moments opportuns.

« Pour les entreprises, le problème n'est pas la rareté des données, mais plutôt le délai avant leur utilisation, affirme Samantha Thibault, directrice principale, Marketing numérique, à TELUS Numérique. L'IA agentique permet aux organisations d'exploiter les données instantanément, afin de transformer les contacts avec les clients en résultats mesurables en matière de fidélisation et de revenus. »

Démonstration en direct : De la conversation à la conversion

Au kiosque 2245 à Las Vegas, des experts de TELUS Numérique guideront les participants dans un processus de bout en bout propulsé par l'IA générative et la plateforme de personnalisation en temps réel d'Adobe :

Extraction - L'IA générative personnalisée détermine l'intention et les sentiments à partir de sources audio du centre de contact.

Unification - Les données structurées sur les clients sont directement synchronisées avec la plateforme de données client en temps réel d'Adobe.

Utilisation - Les parcours personnalisés sont mis à jour instantanément au moyen des outils Journey Optimizer et Customer Journey Analytics d'Adobe pour favoriser la fidélisation.

Cette orchestration de l'IA en temps réel permet aux entreprises d'exploiter les données sur les clients quelques minutes après le contact, transformant ainsi la manière dont les organisations peuvent utiliser l'IA générative à grande échelle. La démonstration intègre Adobe Experience Platform, Adobe Experience Manager, Adobe Real-Time CDP et des modèles d'extraction de l'IA agentique personnalisés.

Séance : Automatiser la rétention des clients grâce à des déclencheurs de données en temps réel

TELUS Numérique expliquera comment TELUS, un chef de file mondial en technologie des communications, a pu remplacer son ancien système de traitement par lots par un écosystème d'IA agentique en temps réel.

Parmi les principaux résultats, mentionnons les suivants :

La latence des réponses est passée de quelques jours à quelques minutes grâce à l'utilisation de l'IA en temps réel.

Les processus opérationnels automatisés de rétention de la clientèle sont propulsés par l'IA agentique et la plateforme de prise de décision en temps réel d'Adobe.

Des capacités agentiques de prochaine génération, y compris le raisonnement automatisé, les boucles d'action et l'apprentissage continu sont intégrées.

Cette mise en œuvre à l'échelle de la production démontre comment les entreprises peuvent exploiter l'IA générative à grande échelle pour obtenir des résultats mesurables.

Renseignements sur la séance :

Titre : Automatiser la rétention et la fidélisation des clients grâce à des déclencheurs de données en temps réel

Date et heure : Mercredi 22 avril 2026, de 10 h 30 à 11 h 30

Lieu : The Venetian Convention and Expo Center, Las Vegas, Nevada

Conférenciers : Vidyotma Rohmetra, chef de produit, Services de technologies de marketing, TELUS Numérique Yieshima Gupta, directrice principale, Produits et plateformes d'IA, TELUS

Expertise en IA à l'échelle de l'entreprise

À titre de partenaire en solutions Or d'Adobe comptant 16 ans de partenariat stratégique, plus de 150 certifications Adobe et plus de 100 mises en œuvre à l'échelle au sein d'entreprise, TELUS Numérique intègre une expertise interdomaine couvrant la stratégie de marketing, l'architecture de données, l'ingénierie Web, l'analytique et la transformation de l'expérience client. L'entreprise fait appel à sa société mère, TELUS, en tant qu'environnement de production pour affiner et valider des solutions d'IA agentique avant de les déployer auprès de clients mondiaux, ce qui garantit une préparation opérationnelle dans le monde réel.

Son expertise en matière de plateformes comprend Adobe Journey Optimizer, Adobe Customer Journey Analytics, Adobe Experience Manager, Adobe Real-Time CDP, Adobe Commerce, Adobe Campaign, Marketo Engage et Adobe Target.

Venez rencontrer TELUS Numérique au sommet Adobe 2026 à Las Vegas

Kiosque : 2245

Dates : Du 20 au 22 avril 2026

Lieu : The Venetian Expo and Convention Center, Las Vegas, Nevada

Les visiteurs pourront :

Assister à des démonstrations en direct de processus de personnalisation propulsés par l'IA.

Explorer l'orchestration de bout en bout de l'IA agentique, du centre de contact à l'activation Web.

Découvrir comment mettre en œuvre l'IA générative à l'échelle d'une entreprise.

Planifier des rencontres individuelles avec des dirigeants et des spécialistes de produits de TELUS Numérique.

Découvrir comment l'IA en temps réel transforme la rétention et la fidélisation des clients.

Pour planifier une rencontre avec des spécialistes de produits de TELUS Numérique au sommet Adobe 2026 à Las Vegas, visitez la page de l'événement de TELUS Numérique ou écrivez à [email protected].

Foire aux questions

Quelle est l'expertise de TELUS Numérique avec les outils Adobe?

En tant que partenaire en solutions Or d'Adobe comptant 16 ans de partenariat stratégique, plus de 150 certifications Adobe et plus de 100 mises en œuvre à l'échelle au sein d'entreprise, TELUS Numérique détient une expertise interdomaine en marketing, en architecture de données, en ingénierie Web, en analyse numérique et en stratégie d'expérience client à l'échelle d'Adobe Experience Cloud. TELUS Numérique aide les entreprises à activer les réseaux de marketing et les systèmes de données essentiels pour offrir des expériences personnalisées à grande échelle grâce aux outils Adobe Experience Manager, Adobe Real-Time CDP, Adobe Journey Optimizer, Adobe Commerce, Adobe Campaign, Marketo Engage, Adobe Customer Journey Analytics et Adobe Target. L'approche intégrée de TELUS Numérique vous permet de tirer le maximum de la plateforme et de créer un avantage concurrentiel grâce à une expérience client transparente et évolutive.

Que présente TELUS Numérique au sommet Adobe 2026?

TELUS Numérique démontre comment l'IA et les plateformes d'Adobe peuvent convertir des discussions en centres de contact en parcours numériques personnalisés en temps réel. La présentation comprend des processus en direct qui passent de l'enregistrement audio à l'utilisation sur le Web et à la fidélisation en quelques minutes.

Où les visiteurs peuvent-ils rencontrer TELUS Numérique lors de l'événement?

Tout au long de l'événement, les visiteurs pourront entrer en contact avec les spécialistes de TELUS Numérique au kiosque 2245. Des rencontres et des démonstrations en direct peuvent être organisées pendant les heures d'exposition.

Quelles technologies alimentent les démonstrations en direct?

La démonstration intègre Adobe Experience Platform, Adobe Experience Manager et Adobe Real-Time CDP à des modèles d'extraction de l'IA générative personnalisés. Ces systèmes regroupent les renseignements sur les clients et déclenchent des mises à jour en temps réel des parcours.

Sur quoi portera la séance de TELUS Numérique?

Pendant la séance, nous explorerons la façon dont les déclencheurs de données en temps réel et l'IA agentique remplacent les anciens systèmes par lot pour améliorer la rétention et la fidélisation. Elle comprend une étude de cas sur la transformation d'une grande entreprise.

Comment les médias ou les partenaires peuvent-ils organiser des rencontres avec des dirigeants de TELUS Numérique?

Les rencontres peuvent être organisées à l'avance à la page de l'événement de TELUS Numérique. Les demandes des médias peuvent être envoyées à la personne-ressource des relations médiatiques de l'entreprise.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique, une filiale en propriété exclusive de TELUS (TSX : T, NYSE : TU), crée des expériences uniques et séduisantes pour les clients et les employés, en plus de favoriser des transformations numériques durables qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d'ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l'expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l'automatisation par l'IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d'IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iXMC est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'application et de création de solutions d'entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l'ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d'intervention humaine (site disponible en anglais seulement), nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr.

Personnes-ressources

Relations médiatiques, TELUS Numérique

Jackie Paduano

[email protected]

Relations avec les investisseurs, TELUS

Olena Lobach

[email protected]

SOURCE TELUS Digital