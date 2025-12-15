VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T) (NYSE : TU) a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (la TSX) visant une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'OPRCNA de 2025) afin de procéder, s'il est jugé souhaitable de le faire, au rachat et à l'annulation d'au plus 500 M$ CA d'actions au cours des 12 mois commençant le 17 décembre 2025.

L'OPRCNA de 2025 permettra le rachat d'au plus 28 millions d'actions de TELUS (soit environ 1,81 % de ses actions en circulation au 10 décembre 2025) pour un prix de rachat total maximal de 500 M$ CA, du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2026, par l'intermédiaire de la TSX, de la Bourse de New York (la NYSE) et d'autres systèmes de négociation canadiens, ou de toute autre manière permise par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées au cours du même jour de bourse à la TSX est de 1 130 071 actions (soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations sur la période de six mois terminée le 30 novembre 2025, lequel correspondait à 4 520 286 actions), sous réserve de certaines exceptions pour les rachats en bloc. En date du 10 décembre 2025, TELUS avait 1 550 956 136 actions émises et en circulation. Toutes les actions rachetées aux termes de l'OPRCNA seront annulées.

La Société n'a racheté aucune de ses actions au cours des 12 derniers mois.

Les actions rachetées par l'intermédiaire de la TSX, de la NYSE ou d'autres systèmes de négociation canadiens seront rachetées au cours du marché. TELUS peut également racheter des actions de gré à gré aux termes d'ordonnances de dispense des autorités de réglementation des valeurs mobilières applicables, et ces rachats se feront généralement à escompte par rapport au cours du marché en vigueur.

TELUS peut conclure des régimes d'achat d'actions automatiques (RAAA) avec un courtier pour lui permettre de racheter des actions dans le cadre de son OPRCNA de 2025 pendant les périodes d'interdiction d'opérations imposées à l'interne. Ces rachats seraient effectués au gré du courtier, selon des paramètres préétablis. Sous réserve de l'approbation de la TSX, les RAAA pourront être mis en œuvre de temps à autre au cours de l'OPRCNA de 2025 par la suite.

Le conseil d'administration de TELUS estime que tout rachat effectué dans le cadre de l'OPRCNA de 2025 sera dans l'intérêt de TELUS et qu'un tel rachat constituera une occasion de placement intéressante qui devrait permettre d'accroître la valeur des actions restantes.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des renseignements et des énoncés prospectifs sur les événements et les projets futurs de TELUS. L'information prospective comprend tout énoncé qui n'est pas fondé sur des faits historiques. L'emploi des mots tels que « anticiper », « pouvoir », « pourrait », « peut », « devrait », « sera », « serait » et d'expressions similaires (y compris leurs formes négatives) vise à signaler des énoncés prospectifs. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs concernant la création et les avantages prévus de l'OPRCNA de 2025; la mise en œuvre potentielle d'un RAAA avec un courtier; et le nombre d'actions, le cas échéant, qui seront finalement acquises par TELUS dans le cadre de son OPRCNA de 2025.

De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes inhérents, y compris le contexte concurrentiel, le rendement économique au Canada, les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles de TELUS, ainsi que les niveaux de capital de TELUS, qui peuvent tous avoir une incidence sur la capacité ou la décision de TELUS de racheter des actions dans le cadre de son OPRCNA de 2025, et sont fondés sur des hypothèses, y compris des hypothèses concernant la conjoncture économique et les plans d'action futurs. Ces hypothèses pourraient en fin de compte se révéler inexactes et, par conséquent, les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement des attentes mentionnées, de façon expresse ou implicite, dans les énoncés prospectifs.

Les risques et les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont décrits plus en détail à la rubrique 9, Tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires, et à la rubrique 10, Risques et gestion des risques, du rapport de gestion annuel de TELUS de 2024, dans sa version complétée par la rubrique 9, Mise à jour des tendances générales, perspectives et hypothèses, et faits nouveaux en matière de réglementation et instances réglementaires, du rapport de gestion intermédiaire de TELUS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025, ainsi que dans d'autres documents d'information publique de TELUS et dans ses documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et aux États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Ces descriptions sont intégrées par renvoi dans la présente mise en garde, mais ne représentent pas une liste complète des risques pouvant avoir une incidence sur TELUS ou des hypothèses de TELUS.

Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de TELUS et sont fondés sur ses hypothèses respectives à la date du présent communiqué de presse et peuvent changer après cette date. TELUS n'a pas l'intention ou l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse.

À propos de TELUS

TELUS est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS, ses membres de l'équipe actuels et ses retraités ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Relations avec les investisseurs

Robert Mitchell

[email protected]

Relations avec les médias

Steve Beisswanger

[email protected]

SOURCE TELUS Corporation