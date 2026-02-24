Deux billions de jetons et plus de 20 cas d'utilisation en production aident les entreprises de télécommunication à éviter le « piège des projets pilotes » grâce aux données générées par NVIDIA, F3 Networks et TELUS

VANCOUVER, BC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - TELUS Numérique présentera des solutions d'optimisation des réseaux et de l'expérience client prêtes pour la production et alimentées par l'IA à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication à l'occasion de l'édition 2026 du Mobile World Congress , qui aura lieu à Barcelone, en Espagne. L'entreprise démontrera comment les fournisseurs de services de télécommunication peuvent transformer des projets pilotes d'IA en déploiements à l'échelle de l'entreprise pour générer une valeur commerciale mesurable par l'emploi de cas d'utilisation novateurs.

Le secteur des télécommunications est confronté depuis un bon moment à un défi crucial : convertir les investissements en IA en RCI, ou rendement du capital investi. Selon le rapport « State of AI in Telecommunications: 2025 Trends » de NVIDIA , 44 % des fournisseurs de services de télécommunication considèrent que l'optimisation de l'expérience client est le principal volet de l'investissement dans l'IA, tandis que 40 % d'entre eux visent davantage la planification et l'exploitation des réseaux. Cependant, de nombreux fournisseurs restent bloqués à la phase expérimentale, incapables de transformer des projets pilotes réussis en systèmes de production qui génèrent des retombées commerciales mesurables.

TELUS Numérique supprime cet obstacle grâce à des déploiements d'IA en environnement de production éprouvés. En 2025 seulement, l'entreprise a traité plus de deux billions de jetons dans des dizaines de modèles d'IA au moyen de Fuel iX TM, son moteur d'IA générative. Il s'agit de la mise en œuvre de l'IA à l'échelle d'une entreprise, au sein de sa société mère, TELUS, et au sein de clients et organisations de télécommunication mondiales. Lors de l'édition 2026 du Mobile World Congress, TELUS Numérique présentera le plan d'exploitation derrière ce déploiement dans le cadre d'une présentation de 90 minutes , le 4 mars.

« Dans le monde de l'IA, les jetons représentent la monnaie de l'expérience. Ils distinguent les entreprises qui font des expériences avec l'IA de celles qui l'utilisent à grande échelle, déclare Bret Kinsella, directeur exécutif et premier vice-président de Fuel iX, TELUS Numérique. En 2025, nous avons traité plus de deux billions de jetons de modèle d'IA par l'intermédiaire de notre plateforme Fuel iX, déployant ainsi une IA de production pour des clients mondiaux et dans nos propres activités. À l'occasion de l'édition 2026 du Mobile World Congress, nous présenterons des exemples précis qui montrent comment les fournisseurs de services de télécommunication peuvent passer de l'expérimentation de l'IA à des retombées mesurables pour leur entreprise. » La présentation comprend plus de 20 cas d'utilisation réels, des démonstrations en direct et des discussions avec des experts de TELUS, de F3 Networks et de NVIDIA sur la manière de contourner le « piège des projets pilotes » grâce à une infrastructure intelligente et à l'automatisation propulsée par l'IA.

Chef de file dans le secteur des télécommunications depuis plus de 20 ans, TELUS Numérique occupe une position idéale dans le secteur en raison de sa relation de filiation avec TELUS, un chef de file mondial spécialisé en technologies des communications établi au Canada. Cette approche de « laboratoire virtuel » est un facteur de différenciation important qui permet à TELUS Numérique d'affiner et de prouver l'efficacité des solutions numériques et d'expérience client propulsées par l'IA dans de véritables situations du monde des télécommunications.

Le kiosque de TELUS Numérique se trouvera dans le hall 6 #E7 de l'édition 2026 du Mobile World Congress. Il proposera des démonstrations pratiques de solutions d'IA qui ont été mises à l'épreuve dans des situations réelles au sein de TELUS, un chef de file mondial du secteur des télécommunications, avant d'être déployées à l'externe auprès de clients. Voici les principales solutions :

Fuel iX Agent Trainer: Simulation de la voix et de clavardage propulsée par l'IA qui accélère l'acquisition de compétences et de connaissances et réduit le temps et le coût nécessaires pour préparer un agent à répondre aux appels des clients.

Fuel iX Renforcé : Une solution primée automatisée et fondée sur l'IA visant à surveiller et tester la sécurité des applications. Elle offre un excellent taux de détection des vulnérabilités, réduit considérablement le temps d'essai et de validation, permet de mener des tests continus de manière rentable et est accessible aux utilisateurs techniques et non techniques de diverses équipes de gestion de produits, de développement de logiciels, de gouvernance et de risque, d'IA responsable et de sécurité.

Service de conception de réseau : Un service d'optimisation des réseaux propulsé par l'IA, qui transforme d'anciennes infrastructures en environnements infonuagiques agiles.

Pour les fournisseurs de services de télécommunication mondiaux, la présence de TELUS Numérique à l'édition 2026 du Mobile World Congress constitue une occasion de découvrir des voies pratiques entre le potentiel de l'IA et la réalité. Les participants peuvent planifier des rencontres avec Bret Kinsella et des spécialistes de produits de TELUS Numérique à l'occasion l'édition 2026 du Mobile World Congress en se rendant à la page de l'édition 2026 du Mobile World Congress de TELUS Numérique . La société organisera aussi un événement de réseautage pour les clients et les partenaires le 2 mars, de 17 h à 19 h, au Salesforce Garden.

À propos de TELUS Numérique

TELUS Numérique , une filiale en propriété exclusive de TELUS (TSX : T, NYSE : TU), crée des expériences uniques et séduisantes pour les clients et les employés, en plus de favoriser des transformations numériques durables qui offrent une valeur aux clients. Nous sommes la marque derrière les marques. Les membres de notre équipe mondiale sont d'ardents ambassadeurs des produits et services de nos clients et des experts technologiques résolus à rehausser le parcours de leurs clients, à trouver des solutions aux défis commerciaux, à atténuer les risques et à innover continuellement. Nos capacités intégrées de bout en bout incluent la gestion de l'expérience client, les solutions numériques telles que les solutions infonuagiques, l'automatisation par l'IA, les services de conception numérique frontaux et de consultation, les solutions de données et d'IA, y compris la vision informatique, et les services de confiance et de sécurité. Fuel iX MC est la plateforme exclusive et la gamme de produits de TELUS Numérique qui offrent des capacités d'IA normalisées et des outils de développement d'application et de création de solutions d'entreprise sur mesure pour aider les clients à gérer, à surveiller et à maintenir leurs capacités d'IA générative à l'échelle de leur entreprise.

Motivée par sa vocation, TELUS Numérique mise sur la technologie, l'ingéniosité humaine et la compassion pour servir sa clientèle et créer des collectivités inclusives et florissantes dans toutes les régions du monde où elle mène ses activités. Guidés par nos principes d'intervention humaine (site disponible en anglais seulement), nous développons et déployons des technologies transformatrices de manière responsable, tout en tenant compte de leur incidence à grande échelle. Pour en savoir plus, consultez telusdigital.com/fr .

Foire aux questions

Q : En quoi consiste la présence de TELUS Numérique à l'édition 2026 du Mobile World Congress à Barcelone?

R : TELUS Numérique présentera ses capacités propulsées par l'IA en matière d'expérience client et de transformation dans le secteur des télécommunications, ainsi qu'une vingtaine de cas d'utilisation d'IA réussis en entreprise. TELUS Numérique tiendra notamment une séance de 90 minutes portant sur la transformation de l'IA dans le secteur des télécommunications pour générer une valeur de plus 100 M$ grâce à des cas d'utilisation novateurs (TELUS, NVIDIA, F3 Networks) en harmonie avec le thème de l'événement, « Era IQ », ou l'ère du QI. La présentation comprendra des renseignements sur la façon de mettre en production des projets pilotes d'IA au sein de grandes entreprises de manière sûre et efficace. Plus particulièrement, elle traitera des sujets suivants :

Service de conception de réseau : Un service d'optimisation des réseaux propulsé par l'IA, qui transforme d'anciennes infrastructures en environnements infonuagiques agiles.

Un service d'optimisation des réseaux propulsé par l'IA, qui transforme d'anciennes infrastructures en environnements infonuagiques agiles. Fuel iX Agent Trainer: Simulation de clavardage propulsée par l'IA qui accélère l'acquisition de compétences et de connaissances et réduit le temps et le coût nécessaires pour préparer un agent à répondre aux appels des clients.

Q : Qui représentera TELUS Numérique à l'édition 2026 du Mobile World Congress à Barcelone?

R : Vous pourrez y rencontrer des dirigeants et des spécialistes de produits de TELUS Numérique, dont Bret Kinsella, directeur exécutif et premier vice-président de Fuel iX, TELUS Numérique, pour en savoir plus sur l'expérience client et la transformation optimisées par l'IA dans le secteur des télécommunications.

Q : Que fait TELUS Numérique et quels types de problèmes cherche-t-elle à résoudre?

R : TELUS Numérique est un partenaire en matière d'expérience client et de transformation propulsées par l'IA pour les fournisseurs de services de télécommunication. L'entreprise propose des solutions à des problèmes critiques, dont les suivants :

Inefficacités opérationnelles Coûts élevés de la prestation de service pour les activités de première ligne Processus manuels et répétitifs dans les services de soutien et d'administration Temps de disponibilité des systèmes insuffisant et goulots d'étranglement dans les processus opérationnels

Lacunes en matière d'expérience client Qualité du service incohérente d'un réseau de distribution à l'autre Obstacles à la personnalisation à grande échelle Bas niveaux de rétention et de satisfaction des clients

Obstacles à la transformation numérique Anciens systèmes qui limitent l'innovation Conception de réseau désuète Long délai de mise en marché de nouveaux produits Manque d'expertise en matière d'IA et d'automatisation

Défis en matière de croissance et de génération de revenus Occasions de vente incitative et de vente croisée manquées Coûts d'acquisition de clientèle élevés Difficulté à adapter les activités efficacement



Q : Comment puis-je me joindre à TELUS Numérique lors de l'édition 2026 du Mobile World Congress?

R : Visitez notre page de l'événement et remplissez-y le formulaire pour prévoir du temps avec des dirigeants de TELUS Numérique à l'édition 2026 du Mobile World Congress, y compris Bret Kinsella, premier vice-président et directeur exécutif, Fuel iX, TELUS Numérique, ainsi que des spécialistes de produits. Il est recommandé de s'inscrire à l'avance. Les participants peuvent passer par le kiosque de TELUS Numérique dans le Hall 6, Stand 6E7 pour rencontrer notre équipe sur place.

Les médias peuvent communiquer avec [email protected] pour organiser des entrevues.

Q : Quelles démonstrations sont prévues par TELUS Numérique lors de l'édition 2026 du Mobile World Congress?

R : Le kiosque de TELUS Numérique situé dans le Hall 6, Stand 6E7 proposera des expériences interactives qui permettront aux participants de faire l'expérience de capacités d'expérience client et de transformation propulsées par l'IA pour le secteur des télécommunications et de discuter avec un spécialiste de produits des produits suivants :

Fuel iX Agent Trainer

Fuel iX Agent Assist

Service de conception de réseau

Fuel iX Fortify

Q : Quelle est l'expertise de TELUS Numérique dans le secteur des télécommunications?

R : TELUS Numérique est un chef de file dans le secteur des télécommunications depuis plus de 20 ans. Elle jouit d'une position unique et privilégiée dans le secteur en raison de sa relation de filiation avec TELUS, un chef de file mondial spécialisé en technologies des communications établi au Canada. TELUS Numérique a conclu des partenariats avec plus de 30 marques mondiales dans le secteur des communications.

Q : Qu'est-ce qui différencie les services de TELUS Numérique de ceux de la concurrence?

R : Les solutions d'IA de TELUS Numérique ont été éprouvées à TELUS avant d'être déployées chez des clients externes. Cette approche de « laboratoire virtuel » est un facteur de différenciation important qui permet à TELUS Numérique d'affiner et de prouver l'efficacité des solutions numériques et d'expérience client propulsées par l'IA dans de véritables situations du monde des télécommunications.

