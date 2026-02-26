En remportant dix distinctions dans le rapport de février 2026 d'Opensignal, TELUS consolide sa position comme entreprise de télécommunications canadienne à battre en matière de couverture 5G, de jeu et de fiabilité globale

En offrant les vitesses de téléchargement les plus rapides et une couverture inégalée, une qualité et une fiabilité exceptionnelles, TELUS propose aux Canadiens une expérience 5G incomparable d'un océan à l'autre

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle se classe encore une fois en tête dans le rapport d'Opensignal sur l'utilisation des réseaux mobiles au Canada de février 2026 . Elle occupe la première place dans dix des catégories du rapport, éclipsant la concurrence pour l'expérience de jeu 5G et le temps passé sur le réseau 5G, grâce à une couverture et à une fiabilité inégalées à l'échelle du Canada. Ces résultats font du réseau de TELUS le réseau le plus primé par Opensignal au pays, renforçant ainsi la position de TELUS en tant qu'entreprise de télécommunications à battre en matière d'expérience et de qualité du réseau mobile et de la couverture 5G au Canada.

« Le classement de TELUS comme réseau le plus primé de tous les temps au Canada par la société britannique Opensignal est un reflet éloquent du leadership mondial de notre équipe en matière d'excellence en ingénierie de qualité, et de notre détermination inébranlable à offrir une couverture et des vitesses supérieures aux millions de clients et aux entreprises qui comptent sur nos réseaux de pointe chaque jour, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. Au cours des 26 dernières années, TELUS a propulsé vers les plus hauts sommets son réseau mobile régional en Colombie-Britannique et en Alberta, le transformant d'un réseau de services vocaux de base de première génération à l'un des réseaux 5G les plus avancés et de la plus haute qualité au monde, couvrant la population canadienne d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, les clients de TELUS profitent des vitesses les plus élevées, de la latence la plus faible et du rendement le plus constant dans le monde réel. Ils passent plus de temps sur un réseau 5G de haute qualité que sur tout autre réseau. Nous sommes extrêmement fiers de la manière dont notre réseau facilite des changements essentiels qui transforment les secteurs de la santé, de l'éducation, du télétravail et de l'environnement ainsi que l'économie dans son ensemble. Mais surtout, nos réseaux de premier ordre aident à combler les fossés numériques pour que tous les membres de la société aient la chance de réaliser leur plein potentiel. Au nom de l'équipe TELUS, je remercie nos précieux clients et nos collectivités pour leur fidélité et leur soutien, qui nous ont permis de réaliser ce dernier exploit et de bâtir le réseau le plus étendu au Canada avec une couverture, une vitesse et une fiabilité inégalées. »

Depuis 2000, TELUS a investi plus de 276 milliards de dollars dans son infrastructure réseau, ses licences de spectre et ses activités pour stimuler la productivité et soutenir une économie nationale robuste. Elle a ainsi contribué à la prospérité de notre pays. Ces investissements importants ont été cruciaux pour assurer la compétitivité du Canada sur la scène mondiale; ils ont entraîné des changements transformationnels et renforcé notre leadership en matière de développement, d'innovation et de souveraineté de l'infrastructure canadienne.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et plus de 21 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de socio capitalisme. TELUS Santé améliore plus de 161 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans la création de valeur pour les clients mondiaux grâce à son offre d'expériences numériques et de transformations numériques axées sur l'avenir. Guidée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS investit de façon continue dans des initiatives qui soutiennent l'éducation, la santé et le mieux-être communautaire. Le programme de bourses d'études TELUS lancé en 2023 visant à rendre l'éducation postsecondaire accessible aux jeunes du pays qui souhaitent poursuivre leurs études a permis de distribuer plus de 6 millions de dollars en bourses à 2 000 étudiants à ce jour. Depuis 2000, TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,85 milliard de dollars en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,5 millions de jours de bénévolat, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

