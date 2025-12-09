VANCOUVER, BC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - TELUS a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de deux séries de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 1,5 G$ US (collectivement, les « billets américains »). Les billets américains ont été offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par CIBC Capital Markets, BMO Capital Markets, TD Securities et Wells Fargo Securities. TELUS a également annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé avec succès à la clôture de son placement annoncé précédemment de billets subordonnés de rang inférieur à taux fixe-fixe d'un capital global de 800 M$ CA (collectivement, les « billets canadiens »). Les billets canadiens ont été offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Valeurs Mobilières TD.

« La réalisation de nos placements de billets hybrides en deux monnaies témoigne de l'approche proactive que nous employons en gestion des capitaux et de notre engagement à réduire notre endettement, tout en maintenant la flexibilité financière nécessaire pour soutenir nos priorités en matière d'affectation du capital. » a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction. « Les progrès importants que nous avons réalisés dans notre plan de désendettement sont appuyés par le fort élan financier connu par notre entreprise, ce qui comprend la conviction que nous avons de générer des flux de trésorerie disponibles à un taux de croissance annuel composé d'au moins 10 % par année jusqu'en 2028. Ces perspectives positives posent les assises durables pour continuer à verser des dividendes à leur niveau nominal actuel et soutenir notre plan clairement défini visant à aller de l'avant et à réduire systématiquement le régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte au cours du premier trimestre de 2026. Il est important de noter que ces placements et projets stratégiques, combinés à de nombreuses autres initiatives, soutiennent nos efforts visant à atteindre un ratio d'endettement d'environ 3,3 fois d'ici la fin de 2026 pour atteindre, d'ici la fin de 2027, l'objectif que nous nous sommes fixé d'un ratio d'environ 3 fois. »

Une partie du produit net du placement de billets américains et de billets canadiens servira à financer l'offre publique de rachat annoncée précédemment, qui a été lancée le 4 décembre 2025, visant le rachat au comptant d'au plus 500 M$ CA (le « montant de rachat maximal ») des billets à 3,95 % de série CAB échéant en février 2050, des billets à 4,10 % de série CAE échéant en avril 2051, des billets à 4,40 % de série CU échéant en janvier 2046, des billets à 4,40 % de série CL échéant en avril 2043, des billets à 4,70 % de série CW échéant en mars 2048, des billets à 2,85 % de série CAF échéant en novembre 2031 et des billets à 4,75 % de série CR échéant en janvier 2045 en circulation de TELUS (l'« offre publique de rachat »). TELUS a le droit, à sa seule discrétion, d'augmenter ou de réduire le montant de rachat maximal, ou de renoncer à ce montant. TELUS entend utiliser le reste du produit net des placements qui n'est pas affecté à l'offre publique de rachat pour rembourser l'encours de la dette, y compris rembourser la totalité des billets à 3,75 % de série CV échéant en mars 2026 d'un capital global de 600 M$ CA en circulation de TELUS ainsi qu'à d'autres fins générales de l'entreprise.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n'ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité en valeurs mobilières au Canada ou aux États-Unis, et aucune autorité ne s'est prononcée sur l'exactitude ni sur le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou des suppléments de prospectus.

Les billets américains n'ont pas été offerts au Canada ni aux résidents du Canada, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des obligations relatives au prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

Les billets canadiens n'ont pas été offerts aux États-Unis ni à une personne des États-Unis.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés sur des événements futurs concernant les placements de billets et l'offre publique de rachat, dont l'emploi prévu du produit net tiré des placements, les énoncés relatifs à nos objectifs commerciaux et à nos stratégies pour atteindre ces objectifs, y compris les énoncés contenus dans le présent communiqué concernant notre approche en matière de gestion du capital et notre plan de désendettement, le calendrier et le montant de la réduction progressive de notre régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions à escompte ainsi que les objectifs prévus en matière de croissance des flux de trésorerie disponibles et les projections de ratio de couverture des dividendes qui en découlent ainsi que la réduction de notre ratio de levier de la dette nette par rapport au BAIIA1. Ces énoncés sont faits conformément aux « règles refuges » des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les renseignements concernant nos cibles financières sont présentés afin d'aider nos investisseurs et d'autres personnes à comprendre certains éléments clés de nos résultats financiers attendus en 2025 et au cours des années futures, ainsi que nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives d'affaires. Ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres usages.

Les lecteurs sont informés qu'ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Ces énoncés sont assujettis à des risques et à des incertitudes et sont fondés sur nos hypothèses actuelles, y compris les hypothèses concernant la conjoncture économique future et les plans d'action. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité et à des restrictions et doit être lu en tenant compte des facteurs de risque et des hypothèses énoncés dans notre rapport de gestion annuel de 2024 et mis à jour dans notre rapport de gestion pour le troisième trimestre de 2025, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR+ à sedarplus.ca) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

1 Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières déterminées. Voir la rubrique 11.1 du rapport de gestion de TELUS pour le troisième trimestre de 2025

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial œuvrant dans plus de 45 pays et avec des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars CA et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe pour les consommateurs, les entreprises et le secteur public. Déterminée à tirer parti de sa technologie pour générer des retombées sociales remarquables, TELUS est animée par la passion d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore plus de 160 millions de vies dans 200 pays grâce à des technologies novatrices en médecine préventive et en mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans les expériences client numériques et les transformations numériques axées sur l'avenir, qui apportent de la valeur à ses clients à l'échelle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe, actuels et retraités, ont versé 1,8 milliard de dollars CA en argent, en contributions en nature, en temps et en programmes, ce qui comprend 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, et ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

