L'intégration de la technologie de protection des données de Qohash permettra aux grandes entreprises d'utiliser l'IA pour innover de manière sûre, en tirant parti du centre d'IA souveraine de TELUS, le superordinateur le plus rapide et le plus puissant du pays

RIMOUSKI, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ -TELUS et Qohash, chef de file canadien en matière de gestion de l'état de sécurité des données, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à intégrer une protection accrue des données à la plateforme d'IA générative de TELUS, Fuel iXMC . Ceci permettra aux utilisateurs de tirer parti des capacités d'IA de la plateforme avec une visibilité en temps réel sur la manière dont les données sensibles sont protégées en continu.

La technologie de protection des données de pointe brevetée de Qohash sera intégrée à Fuel iXMC et aux solutions de service à la clientèle de TELUS Numérique pour offrir aux utilisateurs une visibilité et un contrôle inégalés leur permettant de cerner, de classer et de surveiller en temps réel les données sensibles dans l'ensemble de leurs processus d'IA. Seule entreprise canadienne de sécurité des données à disposer d'une propriété intellectuelle entièrement conçue et détenue au pays, Qohash propose une solution pancanadienne qui fournit un contrôle de bout en bout sur l'ensemble de la pile technologique et de la chaîne de valeur, une exigence essentielle pour les organisations dans le secteur de la défense et dans les autres secteurs exigeant un niveau d'assurance élevée.

« Notre partenariat avec Qohash démontre l'engagement de TELUS à promouvoir le développement du pays, non seulement en fournissant une infrastructure souveraine, mais aussi en s'associant à des experts novateurs locaux qui partagent notre vision d'une indépendance technologique sûre et responsable, a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l'information, TELUS. Notre partenariat avec Qohash garantit que les utilisateurs de Fuel iXMC peuvent exploiter toute la puissance de l'innovation en IA et du centre d'IA souveraine de TELUS tout en ayant la certitude que leurs données sensibles sont protégées et surveillées avec la résilience du Canada est au cœur de nos préoccupations. Notre but est de permettre aux entreprises canadiennes de recourir à une IA sûre, jumelant la souveraineté et le rendement qu'exigent les organisations du pays. »

Cette alliance établit une nouvelle norme de confiance dans le secteur numérique au Canada et renforce la position de TELUS en tant que fournisseur d'IA de premier plan au pays. Les clients de Fuel iXMC auront aussi accès à des modèles gérés par le centre d'IA souveraine de TELUS, reconnu à l'échelle internationale comme le superordinateur le plus rapide et le plus puissant au Canada par le classement TOP500 . Ceci permettra aux organisations d'exploiter des capacités d'IA de pointe tout en respectant des normes rigoureuses de protection des données grâce à un engagement inébranlable en faveur de la souveraineté.

« TELUS démontre une fois de plus son leadership en matière d'IA souveraine en choisissant une innovation canadienne brevetée, a déclaré Jean Le Bouthillier, président et chef de la direction de Qohash. Ensemble, nous prouvons qu'une IA sûre et responsable de calibre mondial peut être développée, exploitée et protégée ici même au Canada. Notre partenariat confirme que les entreprises technologiques canadiennes peuvent fournir des solutions répondant aux exigences de sécurité et de souveraineté les plus strictes, tout en favorisant l'innovation dont les organisations canadiennes ont besoin pour être concurrentielles à l'échelle mondiale. Tout cela garantit que l'avenir de l'IA au Canada repose sur une base de confiance. »

La plateforme Qostodian de Qohash utilise une technologie de sécurité des données de pointe brevetée qui détecte, classe et protège les données sensibles - y compris les renseignements personnels, médicaux, d'entreprise et financiers - où qu'ils se trouvent, que ce soit sur place, dans les nuages privés ou dans les processus d'IA des entreprises. Contrairement aux outils de sécurité traditionnels qui transfèrent les données dans des environnements de tiers à des fins de traitement, Qostodian sécurise les données directement à la source, assurant une surveillance continue et automatisée de la conformité tout en réduisant le risque d'exposition des données. Cette protection renforce la souveraineté opérationnelle, optimise les environnements de stockage et permet aux organisations du pays provenant des secteurs hautement réglementés de respecter les exigences rigoureuses liées à la résidence et à la sécurité des données. Il s'agit là d'une capacité fondamentale pour les entreprises, car le contrôle des données devient un avantage concurrentiel déterminant.

Ce partenariat comble une lacune critique dans l'écosystème de l'IA au Canada : les organisations ont besoin à la fois d'une infrastructure d'IA à rendement élevé et d'une protection des données avancée pour déployer l'IA en toute confiance dans leurs charges de travail les plus sensibles. Les organisations du pays peuvent combiner l'infrastructure de TELUS intégrant la souveraineté dès la conception pour maximiser un contrôle opérationnel d'origine canadienne à tous les niveaux, des puces au logiciel en passant par les réseaux, avec la technologie de sécurité de pointe brevetée de Qohash. Ainsi,elles acquièrent une capacité sans précédent pour innover tout en préservant leur souveraineté. Cela est particulièrement important dans les secteurs où la souveraineté est un enjeu majeur et qui utilisent déjà l'infrastructure de TELUS, comme ceux des soins de santé, des services gouvernementaux et des services financiers.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société spécialisée en technologies des communications exerçant ses activités dans plus de 45 pays et un chef de file mondial grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 20 millions de connexions clients à ses services à large bande de pointe destinés aux consommateurs, aux entreprises et au secteur public. TELUS est déterminée à exploiter le potentiel de sa technologie pour générer des retombées remarquables sur le plan humain. TELUS se fait un devoir d'accorder la priorité aux clients et aux collectivités, établissant de nouvelles normes mondiales en matière d'excellence du service à la clientèle et de sociocapitalisme. TELUS Santé améliore la vie de plus de 160 millions de personnes réparties au sein de 200 pays et territoires grâce à ses technologies novatrices en matière de médecine préventive et de mieux-être. TELUS Agriculture & Biens de consommation tire profit des technologies numériques et de l'analyse des données pour optimiser la connexion entre les producteurs et les consommateurs. TELUS Numérique se spécialise dans l'expérience client numérique et dans les transformations numériques axées sur l'avenir génératrices de valeur pour sa clientèle mondiale. Guidés par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », TELUS et ses membres de l'équipe et retraités ont versé 1,8 milliard de dollars en espèces, en dons de produits et services, en temps et en programmes, y compris 2,4 millions de jours de bénévolat depuis 2000, ce qui a valu à l'entreprise d'être désignée comme la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X ( @NouvellesTELUS ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

Fondée à Québec en 2018, Qohash est la seule entreprise canadienne à offrir une solution de sécurité des données de pointe brevetée. Sa technologie permet aux grandes organisations de cerner, de surveiller et de protéger leurs données les plus sensibles en temps réel sans jamais les déplacer hors de leur environnement d'origine.

Apprenez-en plus à qohash.com .

