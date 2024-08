Technologies agricoles novatrices - Plus de 2,4 M$ pour deux projets dans la région de Montréal

MONTRÉAL, le 15 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un montant total de 2 435 212 $ à deux entreprises situées à Montréal pour financer leurs projets d'innovation en agritechnologies.

Ainsi, ChrysaLabs reçoit une somme maximale de 2 millions de dollars pour élargir les possibilités de sa technologie d'analyse de sols agricoles en mettant au point un outil de mesure précise et en temps réel des nitrates dans le sol. Cette innovation favorisera une meilleure gestion des fertilisants azotés à la ferme, ce qui améliorera la profitabilité des entreprises agricoles et réduira leur impact environnemental.

De son côté, Technologies Nectar se voit attribuer un montant maximal de 435 212 $ pour développer et valider une nouvelle fonctionnalité utilisant l'intelligence artificielle afin d'augmenter les profits des entreprises apicoles. Cette technologie permettra d'automatiser la planification journalière, d'optimiser l'efficacité des opérations et de limiter les déplacements afin de minimiser le taux de mortalité dans le cheptel de ruches et d'assurer l'accès à des services de pollinisation de qualité.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ces aides financières font suite à un appel de projets lancé à l'automne 2023 afin d'appuyer des initiatives réalisées par des entreprises québécoises pour développer des technologies agricoles novatrices (agritechnologies) performantes et adaptées aux enjeux actuels du secteur. L'appel de projets répond aux objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, qui vise à favoriser les investissements et la commercialisation des innovations en entreprise.

Citations :

« Investir dans les projets ambitieux de nos entreprises québécoises les plus innovantes en matière de technologies agricoles, c'est essentiel pour assurer la productivité et la croissance de cette industrie. Notre gouvernement a à cœur de valoriser des initiatives qui font la richesse de notre garde-manger et de notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Les projets innovants dans le domaine agricole sont importants et nécessaires. Ils accélèrent le développement de produits ou de procédés susceptibles de consolider l'écosystème industriel des agritechnologies, permettant ainsi aux entreprises de saisir des occasions de marché au Québec et hors Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Un budget total de 25 millions de dollars, issu de la SQRI 2 , est disponible jusqu'en 2027 pour soutenir l'innovation dans le domaine des technologies agricoles novatrices.

, est disponible jusqu'en 2027 pour soutenir l'innovation dans le domaine des technologies agricoles novatrices. Misant sur des technologies de pointe pour résoudre des enjeux complexes, le marché des agritechnologies est en croissance partout dans le monde. Sa valeur actuelle est estimée à 24,6 milliards de dollars à l'échelle planétaire.

