TD Assurance et REALTOR.ca s'allient pour aider les Canadiens à mieux protéger leur propriété

Une nouvelle expérience numérique intègre conseils et ressources en assurance habitation à la principale plateforme immobilière au Canada

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - TD Assurance et REALTOR.ca lancent une nouvelle expérience numérique conçue pour intégrer des conseils en assurance habitation dans le parcours d'achat d'une propriété, aidant ainsi les Canadiens à prendre des décisions plus éclairées lors de la planification de l'accession à la propriété.

Principaux points à retenir

TD Assurance et REALTOR.ca lancent une expérience numérique intégrée pour inclure des conseils en assurance habitation dans le parcours d'achat d'une propriété.

Seul un Canadien sur quatre examine sa police d'assurance habitation chaque année, ce qui met en évidence un manque de préparation.

Cette collaboration vise à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs besoins en assurance plus tôt dans le processus d'accession à la propriété.

Les Canadiens étant plus nombreux à se tourner vers REALTOR.ca que vers toute autre plateforme immobilière au pays, ce partenariat les accompagne à chaque étape de leur parcours, de la recherche d'une propriété à l'achat, puis à l'emménagement. En abordant plus tôt la question de l'assurance habitation, ils peuvent mieux associer la maison qu'ils veulent à la protection dont ils pourraient avoir besoin.

Cette annonce survient alors qu'une étude de TD Assurance révèle que de nombreux Canadiens évitent de penser à l'assurance, et que seulement un sur quatre examine sa couverture chaque année. Ce constat met en évidence une occasion de rendre l'assurance plus accessible - et plus facile à planifier - dès les premières étapes du parcours d'achat d'une propriété.

« L'assurance habitation est un élément essentiel pour protéger un des plus importants investissements que feront les Canadiens au cours de leur vie. Toutefois, il vaut mieux ne pas attendre à la dernière minute pour y penser, précise Steve Laurin, vice-président, groupe Marché de l'affinité à TD Assurance. En collaborant avec REALTOR.ca, nous pouvons accompagner les Canadiens plus tôt dans leur recherche d'une propriété grâce à une expérience plus humaine - en misant sur des outils numériques simplifiés pour les aider à planifier et protéger leur propriété en toute confiance. »

« REALTOR.ca est déterminée à accompagner les Canadiens à chaque étape de leur parcours d'achat d'une propriété, déclare Scott Neil, chef de la direction de REALTOR.ca. Pour de nombreux Canadiens, acheter une maison est un des investissements les plus importants de leur vie, et il est essentiel qu'ils se sentent informés et confiants au moment de prendre leur décision. La collaboration avec TD Assurance permet aux Canadiens d'avoir accès à des ressources informatives et à des renseignements pouvant les aider à mieux comprendre l'assurance habitation dans le contexte de l'accession à la propriété et de la protection de cette dernière. »

Voici ce que permettra la collaboration entre TD Assurance et REALTOR.ca :

Proposition de ressources éducatives, de conseils d'experts et d'outils de planification pour aider les Canadiens à mieux comprendre leur couverture d'assurance habitation, la prévention des risques et la planification à long terme.

Offre d'un parcours plus fluide où les utilisateurs peuvent entrer en contact avec des conseillers de TD Assurance, obtenir de l'information personnalisée et explorer les options pour obtenir une soumission adaptée à leurs besoins.

Accompagnement à chaque étape du parcours d'accession à la propriété, grâce à des renseignements et des conseils adaptés à divers besoins de protection du domicile.

Globalement, les Canadiens pourront ainsi mieux comprendre comment l'assurance habitation s'intègre à la réalité financière de la propriété, grâce à une expérience numérique plus fluide et harmonisée.

Conseils pour les acheteurs d'une propriété au Canada

1. Quelle est la nouvelle collaboration entre REALTOR.ca et TD Assurance?

REALTOR.ca et TD Assurance s'associent pour intégrer des conseils en assurance habitation et des ressources informatives à l'expérience numérique de REALTOR.ca. L'objectif de cette collaboration est d'aider les Canadiens à mieux comprendre les aspects de l'assurance habitation dès le début du processus d'achat et d'accession à la propriété.

La collaboration a pour but de compléter les ressources sur l'accession à la propriété déjà offertes sur REALTOR.ca et d'accompagner les consommateurs dans les décisions importantes liées à l'achat, à la possession et à la protection d'une propriété. L'initiative s'inscrit également dans la vision plus large de REALTOR.ca, qui consiste à offrir aux Canadiens une expérience d'accession à la propriété plus complète.

2. Pourquoi TD Assurance collabore-t-elle avec REALTOR.ca?

L'objectif est d'accompagner les Canadiens non seulement dans la recherche immobilière, mais aussi tout au long de l'expérience d'accession à la propriété. En collaborant avec REALTOR.ca, nous intégrons des conseils en assurance habitation au parcours d'achat d'une propriété. Nous aidons ainsi les Canadiens à prendre des décisions plus éclairées lorsqu'ils planifient l'achat d'une propriété.

3. Comment les Canadiens peuvent-ils obtenir une soumission d'assurance habitation dans le cadre de cette expérience?

Grâce à l'expérience numérique intégrée sur REALTOR.ca, les Canadiens peuvent consulter de l'information sur l'assurance habitation et joindre facilement TD Assurance pour en savoir plus ou obtenir une soumission personnalisée. L'expérience est conçue pour être simple et fluide, permettant aux utilisateurs de passer de la recherche de maisons à la compréhension de leurs besoins éventuels en assurance en quelques étapes seulement. Un conseiller en assurance est à leur disposition pour offrir des conseils personnalisés, ou ils peuvent se prévaloir des outils numériques pour mieux comprendre leurs options de couverture et, au bout du compte, prendre des décisions éclairées en fonction de leur situation.

4. Quels types de renseignements et de ressources en assurance habitation sont offerts dans le cadre de cette expérience?

L'expérience intégrée sur REALTOR.ca offre un éventail de ressources en assurance habitation pour simplifier la compréhension des options de couverture. Il s'agit entre autres de contenu informatif sur les principaux types de couverture, de renseignements sur la prévention des risques et de conseils pour aider les propriétaires à comprendre la place de l'assurance dans le coût global d'une propriété. Cette collaboration permet aussi aux utilisateurs d'obtenir facilement une soumission personnalisée.

5. À quel point du parcours d'achat devrais-je souscrire une assurance habitation?

Il est conseillé de commencer à explorer les options d'assurance habitation dès le début du processus d'achat d'une propriété. Une fois votre offre acceptée, vous devrez généralement souscrire une assurance avant la date de clôture. Comprendre vos besoins en assurance au début du processus vous permettra d'établir un budget plus efficace et d'être bien préparé lorsqu'il sera temps de finaliser votre achat. TD Assurance vous accompagne à chaque étape pour vous aider à choisir une protection adaptée à votre projet d'achat.

6. Que couvre l'assurance habitation au Canada?

La couverture d'assurance habitation peut varier, mais elle permet généralement de protéger votre maison, vos biens et votre responsabilité en cas d'événements imprévus, comme un incendie, un vol ou certains types de dommages. Les options de couverture sont diverses, donc il faut comprendre ce qui est inclus et vérifier si une protection complémentaire convient à vos besoins. TD Assurance peut vous aider à mieux comprendre vos options de couverture et à choisir la protection qui correspond à votre situation.

7. L'assurance habitation est-elle requise avant la conclusion de la vente d'une maison?

Dans la plupart des cas, oui. Les prêteurs hypothécaires exigent généralement une preuve d'assurance habitation avant la date de clôture pour s'assurer que la propriété est protégée. Souscrire une couverture à l'avance peut éviter les contretemps à l'approche de l'emménagement dans votre nouvelle maison. TD Assurance peut vous aider à explorer les options de couverture et vous fournir ce dont vous avez besoin avant la date de clôture.

8. Quels éléments d'assurance les propriétaires de PME ou d'immeubles commerciaux devraient-ils prendre en compte?

Que vous soyez propriétaire ou locataire d'un immeuble commercial, ou que vous exploitiez une entreprise dans un tel immeuble, il est important de comprendre la couverture d'assurance adaptée à votre situation. L'assurance commerciale permet de couvrir les actifs matériels, comme les bâtiments et l'équipement, ainsi que certains risques de responsabilité civile, contribuant ainsi à la continuité des opérations et à la résilience financière.

Alors que les Canadiens s'intéressent de plus en plus à l'acquisition de biens immobiliers sur REALTOR.ca, TD Assurance peut leur fournir les renseignements et les conseils nécessaires pour mieux comprendre leurs options d'assurance commerciale et prendre des décisions éclairées adaptées aux besoins de leur entreprise.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de REALTOR.ca

REALTOR.ca, une filiale en propriété exclusive de l'Association canadienne de l'immobilier (ACI), est le principal site Web immobilier au Canada pour des inscriptions et des données sur le logement fiables. Fort de plus de 110 millions de visiteurs uniques et de 630 millions de visites annuelles, le site REALTOR.ca offre aux Canadiens de l'information immobilière fiable et l'expertise professionnelle de plus de 155 000 courtiers immobiliers au pays. REALTOR.ca accompagne les Canadiens tout au long de leur parcours d'accession à la propriété - de la recherche et de la découverte jusqu'à la propriété, l'entretien et la vente.

SOURCE TD Assurance

Personne-ressource pour les médias : Abby Fong, [email protected]; Pierre Leduc, [email protected]