TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - TD Assurance a annoncé aujourd'hui avoir émis avec succès sa nouvelle obligation-catastrophe de série 2026-1, qui procurera à ses compagnies d'assurance une capacité supplémentaire de réassurance dans le cadre d'un transfert de risque pluriannuel de 115 millions de dollars canadiens pour la protection contre les tempêtes nommées, les tremblements de terre, les orages de convection violents, les tempêtes hivernales et les feux de forêt. Le produit est investi en dollars canadiens dans des billets de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Il s'agit de la deuxième obligation-catastrophe à être émise par TD Assurance, qui est devenue le premier assureur canadien à émettre une obligation portant uniquement sur les risques catastrophiques au Canada en 2025.

« Les catastrophes naturelles peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les résidents, les familles et les collectivités du Canada, et nous nous faisons un point d'honneur de protéger nos clients dans les moments difficiles, a déclaré James Russell, président et chef de la direction, premier vice-président à la direction, TD Assurance. Cette deuxième obligation-catastrophe nous aide à gérer la hausse des coûts liés à ces événements pour offrir les prix les plus concurrentiels possibles à nos clients. »

La protection de réassurance offerte par l'obligation-catastrophe de série 2026-1 de MMIFS Re Ltd. offrira une meilleure protection de réassurance contre les tempêtes nommées, les tremblements de terre, les orages de convection violents, les tempêtes hivernales et les feux de forêt au Canada, sur la base de chaque indemnisation et d'un total annuel, pendant une période de trois ans, du 9 janvier 2026 au 31 décembre 2028.

TD Assurance a été conseillée par les cochefs de file teneurs de livre GC Securities, une division de MMC Securities, et Valeurs Mobilières TD. GC Securities a également agi comme agent unique de restructuration.

« C'est pour nous une fierté d'avoir à nouveau agi à titre de cochef de file teneur de livre pour cette deuxième obligation-catastrophe, qui contribuera à renforcer la résilience des collectivités contre les phénomènes météorologiques extrêmes, explique Tim Wiggan, président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD. Nous restons à l'avant-garde en tirant parti de notre expertise en marchés de capitaux de façon novatrice pour évoluer avec les besoins de nos clients. Ainsi, nous pouvons leur offrir une protection fiable lorsqu'ils en ont le plus besoin. »

