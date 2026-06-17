Seulement un Canadien sur trois préfère faire confiance à l'IA qu'à ses parents pour obtenir des conseils financiers

Une nouvelle étude de la TD montre que les Canadiens adoptent l'IA pour leurs tâches financières quotidiennes, tout en continuant de compter sur des personnes de confiance pour les décisions financières importantes

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) s'intègre de plus en plus à notre quotidien, et la gestion financière des Canadiens ne fait pas exception. Les résultats d'un nouveau sondage de la TD (« la TD » ou la « Banque ») révèlent que même s'ils sont de plus en plus ouverts à l'utilisation de l'IA pour les tâches financières quotidiennes, ils privilégient encore les conseils humains pour les décisions financières importantes.

L'IA s'impose dans les finances de tous les jours

Selon le rapport annuel de la TD sur l'IA 2026, les Canadiens sont de plus en plus ouverts à l'utilisation de l'IA dans le secteur bancaire, surtout lorsqu'elle opère en coulisses ou facilite les tâches financières courantes. Plus de la moitié des personnes sondées disent être à l'aise avec son utilisation par les institutions financières pour faire le suivi de leurs dépenses (55 %) et calculer leur cote de crédit (53 %), et la moitié (50 %) se disent prêtes à utiliser l'IA pour établir leur budget.

Cette ouverture est particulièrement forte dans les moments du quotidien où la rapidité, la simplicité et la commodité sont les plus importantes. Pour les interactions répétitives et urgentes, certains Canadiens privilégient l'utilisation de l'IA à une expérience entièrement humaine, en particulier pour obtenir rapidement des réponses sur les frais ou les produits (59 %), vérifier le solde d'un compte et les opérations courantes (55 %), et réinitialiser leurs mots de passe ou résoudre leurs problèmes d'ouverture de session (52 %). Beaucoup croient également que l'IA peut les aider à prendre de meilleures décisions financières (41 %), et près d'une personne sur quatre (24 %) affirme qu'elle leur a déjà permis d'améliorer leur situation financière.

« Comme l'IA s'intègre de plus en plus à notre quotidien, elle redéfinit les attentes des clients par rapport à leur banque et à ce qu'elle peut faire pour eux, explique Luke Gee, premier vice-président, chef, Analyses et Intelligence artificielle au Groupe Banque TD. À la TD, l'IA est un moteur essentiel dans la façon dont nous renforçons nos activités, soutenons nos collègues et répondons aux besoins de nos clients - autant dans les moments du quotidien que dans les moments charnières, comme l'achat d'une propriété ou la planification de la retraite. Appliquée de manière réfléchie, notre stratégie d'IA nous permet d'offrir un service plus fluide, plus rapide et plus personnalisé, tout en conservant la relation humaine qui est fondamentale. »

Pour les décisions financières importantes, les Canadiens se tournent vers leurs parents

Même si l'IA peut jouer un rôle de plus en plus important dans le secteur bancaire, les gens préfèrent toujours avoir une expérience plus humaine. La majorité des Canadiens (71 %) font davantage confiance à l'intelligence humaine qu'à l'IA, et cette préférence est plus forte pour les questions financières aux enjeux plus élevés. Seulement un Canadien sur trois (32 %) préférerait faire confiance à l'IA qu'à ses parents pour obtenir des conseils financiers, ce qui révèle que lorsque les décisions financières ont une incidence personnelle ou déterminante, les gens préfèrent être rassurés par une personne de confiance.

Ce sentiment se reflète dans les décisions financières majeures. La plupart des Canadiens préfèrent l'aide d'un humain pour obtenir des conseils de planification financière (55 %) ou l'approbation d'un produit financier (55 %), ou encore pour planifier leur retraite (53 %), ce qui montre que même s'ils accueillent favorablement l'IA pour leurs services bancaires courants, ils se tournent toujours vers une personne lorsque les enjeux sont plus élevés.

« L'IA a le potentiel d'améliorer notre façon de servir les clients en rehaussant la rapidité, la commodité et la personnalisation, mais c'est toujours le contact humain qui permet d'instaurer la confiance et d'offrir la compréhension, le réconfort et les conseils dont les clients ont besoin dans les moments financiers importants, affirme Jayme Martin, vice-présidente de district, Greater Hamilton South, au Groupe Banque TD. Cet équilibre demeurera important à mesure que les services bancaires évolueront. »

Instaurer la confiance dans l'IA : un parcours clair pour aller de l'avant

Dans l'ensemble, les Canadiens sont pragmatiques à l'égard de l'IA. Les personnes sondées sont ouvertes à son utilisation au quotidien, mais se montrent plus prudentes lorsque les décisions pourraient avoir des répercussions à long terme. Plus de la moitié (52 %) des Canadiens disent que la crainte d'erreurs dans les situations à enjeux élevés est un facteur clé de leur scepticisme envers l'IA; les trois principaux facteurs de méfiance vis-à-vis de l'IA sont l'inexactitude des renseignements (61 %), les risques pour la vie privée et la sécurité (55 %) et le manque de responsabilisation (54 %).

Toutefois, le manque de confiance dans l'IA n'est pas insurmontable. Lorsqu'on leur a demandé ce que les entreprises pouvaient faire pour rehausser la confiance, les Canadiens ont mentionné la protection des données (56 %), la responsabilité des erreurs (55 %) et la surveillance humaine (52 %). Ce dernier point a une importance particulière, puisque 59 % d'entre eux se disent à l'aise que les banques utilisent l'IA, tant qu'il y a une surveillance humaine significative. Pour les Canadiens, l'objectif n'est pas de réduire l'utilisation de l'IA, mais de faire en sorte que cette utilisation soit responsable et centrée sur la personne.

L'IA est au cœur de la façon dont la TD réimagine les services bancaires, et elle est directement liée à sa stratégie visant à approfondir les relations avec les clients, à offrir des expériences plus simples et plus rapides, et à assurer une exécution rigoureuse. Pour voir toutes les conclusions du Rapport de la TD sur l'IA 2026, visitez la page Actualités TD ou apprenez-en davantage sur le centre de recherche et développement en IA, Layer 6.

À propos du sondage

Le sondage du Rapport de la TD sur l'IA 2026 a été réalisé par Ipsos entre le 17 et le 23 février, pour le compte de la TD. Aux fins de ce sondage, un échantillon de 2 501 Canadiens de 18 ans ou plus ont été interrogés. L'échantillon a ensuite été pondéré afin d'assurer que sa composition reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et fournisse des résultats représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, la marge d'erreur du sondage est d'environ 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si toute la population canadienne adulte avait répondu au sondage. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans les sous-groupes de population. Les résultats des enquêtes par sondage peuvent contenir d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

FAQ

Les Canadiens sont-ils à l'aise d'utiliser l'IA pour leurs décisions financières?

Selon une nouvelle étude de la TD, 41 % des personnes interrogées disent que l'IA peut les aider à prendre de meilleures décisions financières, et près d'un répondant sur quatre (24 %) affirme qu'elle leur a déjà permis d'améliorer leur situation financière. Plus de la moitié (55 %) pensent que l'IA peut offrir plus d'outils financiers à ceux qui n'y ont pas accès, ce qui indique que les Canadiens perçoivent l'IA comme un moteur d'autonomisation financière plus large.

Comment les institutions financières peuvent-elles rendre les Canadiens plus à l'aise avec l'utilisation de l'IA dans les services bancaires?

Selon une nouvelle étude de la TD, la majorité des Canadiens (71 %) font davantage confiance à l'intelligence humaine qu'à l'IA. Le besoin d'être compris par une autre personne, d'une manière que l'IA ne peut pas reproduire, explique pourquoi le progrès numérique fonctionne mieux lorsqu'il est axé sur les gens.

Que peuvent faire les entreprises pour rehausser la confiance envers l'IA?

Selon une nouvelle étude de la TD, les Canadiens ont mentionné la protection des données (56 %), la responsabilité des erreurs (55 %) et la surveillance humaine (52 %). Pour les Canadiens, l'objectif n'est pas de réduire l'utilisation de l'IA, mais de faire en sorte que cette utilisation soit responsable et centrée sur la personne.

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Ada Lovelace Rampersaud, Groupe Banque TD, [email protected].