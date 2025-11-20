Un nouveau sondage de TD Assurance révèle que les trois quarts des Canadiens des générations Y et Z évitent de passer en revue leurs polices d'assurance, et donc d'y repérer des occasions d'économiser.

TORONTO, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Alors que les Canadiens rivalisent d'ingéniosité pour équilibrer leur budget, bon nombre passent à côté d'occasions judicieuses de faire des économies. En effet, un récent sondage mené par TD Assurance révèle que seulement un Canadien sur quatre (24 %) a pris la peine d'examiner ses polices d'assurance habitation et auto pour y repérer des occasions d'économiser, alors que beaucoup pourraient être admissibles à des rabais ou à des réductions.

Le sondage montre aussi qu'en plus de négliger d'examiner leurs assurances, les Canadiens sont souvent prêts à accepter une panoplie d'autres options désagréables plutôt que de se pencher sur leurs polices.

Plus de la moitié des répondants (52 %) ont dit qu'ils aimeraient mieux assembler des meubles que d'examiner leurs polices d'assurance habitation et auto. D'autres ont aussi indiqué qu'ils préféreraient encore supprimer leur application favorite de réseautage social ou de jeu (57 %), appeler leur patron « maman » (45 %), préparer leur déclaration de revenus (43 %) ou même subir un embouteillage (37 %).

Les plus jeunes sont les plus susceptibles d'éviter l'exercice : les trois quarts des répondants de la génération Z (76 %) et de la génération Y (74 %) affirment qu'ils évitent d'examiner leurs polices d'assurance habitation et auto. À titre de comparaison, toutes générations confondues, cette réponse a été sélectionnée par 57 % des Canadiens.

La quasi-totalité des répondants de la génération Z (93 %) hésite à appeler son assureur pour des questions d'économies, un résultat très élevé par rapport à celui enregistré pour la population générale (77 %). Pourquoi? Selon 34 % d'entre eux, cela vient du fait qu'ils n'ont pas envie « de devenir des adultes ».

« Nous savons que les Canadiens travaillent fort et ont l'impression que leur budget s'épuise toujours trop vite, souligne Bruno Jauernig, vice-président et dirigeant propriétaire de produit, Parcours, TD Assurance. C'est pourquoi nous voulons les mettre au courant des moyens possibles d'économiser sur leurs polices d'assurance. En connaissant mieux les options d'assurance qui leur sont offertes, nos clients peuvent avoir une plus grande confiance en leur résilience financière, protéger ce qui compte le plus pour eux, et explorer de nouveaux moyens d'économiser. »

Économiser : un sujet toujours sensible

Même s'ils ne sont pas au bout de leurs efforts, un peu plus de la moitié (58 %) des Canadiens déclarent en avoir assez de se préoccuper de leur budget, et considèrent que chercher des moyens d'économiser demande trop de temps. Le sondage montre que bon nombre de ménages adoptent pourtant des stratégies chronophages ou choisissent de faire de petits sacrifices au quotidien pour économiser :

43 % arrondissent leurs fins de mois avec un deuxième emploi;

30 % vendent des vêtements ou des biens inutilisés, tandis que 27 % retournent les achats dont ils n'ont pas besoin;

le quart (24 %) cultive ses propres aliments pour réduire sa facture d'épicerie.

Lorsqu'on leur a demandé ce qui leur permettrait d'économiser davantage chaque mois, près de la moitié (46 %) des répondants ont dit qu'ils pourraient couper dans les commandes de repas, alors que 38 % ont plutôt dit qu'ils devraient se priver de leur café ou matcha matinal.

Nous sommes là pour vous aider

Il existe une foule de moyens créatifs de réaliser des économies mensuelles, y compris du côté de vos polices d'assurance.

TD Assurance vous présente plus de 30 façons d'économiser sur l'assurance habitation et auto, dont plusieurs changements simples et ponctuels qui permettent de réduire les coûts liés à l'assurance, sans que vous ayez à sacrifier une partie importante de votre couverture. Qu'il s'agisse de regrouper vos polices, de profiter de la Récompense bon dossier pour l'assurance habitation et auto ou de demander un taux préférentiel pour les diplômés et les professionnels, le total des rabais peut s'avérer très avantageux. Dans la conjoncture économique actuelle, ce pourrait être le petit plus dont les Canadiens ont besoin pour mieux respirer.

À propos du sondage

Ce sondage a été réalisé par The Harris Poll Canada. Il a été mené du 8 au 10 octobre 2025 auprès de 1 527 adultes canadiens, sélectionnés au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. Cette pondération permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population canadienne adulte. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) d'environ ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

