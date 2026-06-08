Selon un sondage de la TD, la plupart des Canadiens affirment que parler de la fraude est la clé pour réduire les risques et éliminer la stigmatisation

62 % des gens pensent que parler ouvertement des arnaques pourrait contribuer à réduire le risque de fraude, mais seulement 23 % d'entre eux en parlent régulièrement avec leur famille.

TORONTO, le 8 juin 2026 /CNW/ - De nombreux Canadiens croient que le fait de parler ouvertement de la fraude pourrait aider à prévenir les arnaques et à protéger leurs finances. Pourtant, selon un sondage de la TD, la plupart d'entre eux n'ont pas ce type de conversation.

Voici les principales constatations de ce sondage de la TD :

62 % des Canadiens sondés affirment que des conversations familiales régulières sur les arnaques feraient en sorte qu'ils se sentiraient moins vulnérables à la fraude.

des Canadiens sondés affirment que des conversations familiales régulières sur les arnaques feraient en sorte qu'ils se sentiraient moins vulnérables à la fraude. Seulement 23 % des répondants indiquent que ces conversations ont lieu régulièrement.

des répondants indiquent que ces conversations ont lieu régulièrement. 52 % des membres de la génération Z disent qu'ils seraient trop gênés de faire part de leurs expériences en matière de fraude, tandis que 28 % des Canadiens disent la même chose, ce qui met en évidence un écart de stigmatisation plus important chez les jeunes.

des membres de la génération Z disent qu'ils seraient trop gênés de faire part de leurs expériences en matière de fraude, tandis que des Canadiens disent la même chose, ce qui met en évidence un écart de stigmatisation plus important chez les jeunes. 75 % des membres de la génération Z affirment que des discussions familiales ouvertes les aideraient à se sentir moins vulnérables à la fraude.

Les résultats mettent en évidence l'écart entre la sensibilisation et les mesures à prendre en matière de prévention de la fraude, car de nombreux Canadiens comprennent les risques, mais ne discutent pas régulièrement des arnaques avec leurs proches.

« Parler ouvertement de la fraude peut contribuer à éliminer la stigmatisation et à permettre à un plus grand nombre de Canadiens de repérer les arnaques plus tôt. Même de simples conversations peuvent aider à renforcer la sensibilisation et la confiance nécessaires pour agir en cas de situation suspecte, a déclaré Tarundeep Dhot, vice-président, Gestion des fraudes à la TD. Les Canadiens n'ont pas à gérer seuls les risques de fraude. Partager vos expériences et vos conseils avec des personnes de confiance peut être un moyen efficace de garder une longueur d'avance sur les fraudeurs. »

La TD encourage les Canadiens à parler de la prévention de la fraude lors de leurs conversations quotidiennes, contribuant ainsi à renforcer la confiance et la résilience financière de toutes les générations.

FAQ sur la prévention de la fraude

Comment puis-je me protéger contre la fraude financière?

Une méthode éprouvée pour se protéger contre la fraude financière est de prendre une pause, de vérifier les demandes non sollicitées et de rester vigilant. Évitez de cliquer sur des liens inconnus, confirmez toujours la personne avec qui vous parlez, comprenez ce que votre banque ne vous demandera jamais de faire et surveillez régulièrement vos comptes pour détecter rapidement toute activité suspecte.



Pourquoi est-il important de parler de la fraude pour la prévention?

Discuter de la fraude peut être un moyen efficace de réduire le risque, car cela aide les gens à reconnaître les arnaques plus rapidement et à agir. Le partage d'expériences peut accroître la sensibilisation et contribuer à réduire les risques. Selon ce sondage de la TD, 62 % des Canadiens affirment que parler des arnaques les aiderait à se sentir moins vulnérables, ce qui souligne l'importance de transmettre ses expériences et ses connaissances.



Pourquoi les gens ont-ils honte de dire qu'ils ont été victimes d'une fraude?

Les gens peuvent avoir honte parce qu'ils croient qu'ils auraient dû repérer l'arnaque. Mais face à la sophistication croissante des fraudes, n'importe qui peut être ciblé. Des conversations ouvertes peuvent contribuer à éliminer la stigmatisation et à se concentrer sur la sensibilisation plutôt que la honte.



Comment les familles peuvent-elles amorcer les conversations sur les arnaques et la fraude?

Commencez par parler d'un appel, d'un message texte ou d'un courriel suspect récent et demandez comment les autres réagiraient dans cette situation. En gardant ces discussions simples, sans jugement et continues, nous pouvons contribuer à faire de la prévention de la fraude une partie naturelle des conversations quotidiennes.



Que faire si vous avez été victime d'une fraude?

Si vous avez été victime d'une fraude ou d'une arnaque financière, communiquez immédiatement avec votre institution financière et signalez l'incident aux autorités appropriées. Agir rapidement peut limiter les pertes et empêcher que des arnaques similaires n'affectent d'autres personnes.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par Léger, s'est déroulé du 18 décembre 2025 au 5 janvier 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 517 adultes canadiens et de 262 propriétaires d'entreprise au Canada. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur estimée de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Caroline Phémius, [email protected]