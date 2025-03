Tarifs douaniers américains - De la formation sur mesure pour soutenir la diversification des marchés

SEPT-ÎLES, QC, le 12 mars 2025 /CNW/ - En marge de leur visite de l'entreprise manufacturière Altech 7-Îles inc., à Sept-Îles, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, annoncent une initiative visant à fournir des formations sur mesure aux entreprises qui souhaitent développer rapidement de nouveaux marchés. L'investissement total pourrait s'élever à 8 millions de dollars, en fonction du nombre d'entreprises participantes.

Les entreprises des secteurs manufacturier, du transport ainsi que celles du secteur primaire (ressources naturelles et agriculture) pourront ainsi avoir accès à un soutien financier pour la formation de leurs travailleurs et de leurs travailleuses. Les formations pourront, par exemple, mettre l'accent sur la logistique internationale, le financement et le taux de change, la fiscalité internationale et les accords commerciaux. Une aide financière sera accordée pour couvrir 75 % des dépenses admissibles liées à des activités de développement des compétences de la main-d'œuvre, y compris les salaires des employés. Les entreprises intéressées peuvent communiquer avec les conseillers travaillant dans les bureaux de Services Québec.

Rappelons que la ministre de l'Emploi a également annoncé un investissement de 20 millions de dollars le 27 février dernier pour soutenir l'augmentation de la productivité des entreprises à travers le développement des compétences des travailleurs. Ces deux annonces sont issues des pistes de solution identifiées par les partenaires du marché du travail lors du Forum sur l'emploi au Québec qui a eu lieu le 13 février dernier.

Citations

« Notre objectif est de soutenir les petites et moyennes entreprises dans leurs démarches de diversification de marché en s'assurant que les travailleurs possèdent toutes les compétences requises pour participer à cette diversification et à l'expansion de l'entreprise. Cette nouvelle initiative est une autre façon de protéger les emplois et d'aider les entreprises à découvrir tous les horizons à l'international. On sort des sentiers battus et on répond aux besoins exprimés par les partenaires du marché du travail lors du Forum sur l'emploi au Québec. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement est présent pour aider les entreprises dans la diversification de leurs exportations et pour développer les compétences du personnel dans l'atteinte de marchés mondiaux. C'est une excellente nouvelle pour les entreprises, les travailleuses et les travailleurs, et pour l'économie de chaque région du Québec. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie

Faits saillants

Les entreprises de 5 à 199 employés seront priorisées.

Pour profiter de l'initiative, les entreprises sont invitées à communiquer avec un conseiller aux entreprises de Services Québec en composant le 1 (877) 644-4545.

Notons que le gouvernement a un plan en plusieurs étapes pour faire face à la situation relative à l'imposition de tarifs douaniers américains, dont celle de protéger les emplois et celle de diversifier les marchés. Pour protéger les emplois, la ministre Champagne Jourdain a notamment annoncé la Formation pour la résilience et la compétitivité en emploi (FORCE). Le programme FRONTIERE vise à soutenir les entreprises du secteur manufacturier ou d'un secteur primaire aux prises avec des besoins de liquidités Pour diversifier les marchés, le gouvernement du Québec a annoncé une série de mesures complémentaires, en plus de celle annoncée aujourd'hui, comme Panorama pour la diversification des marchés.

Consultez le site Québec.ca/tarifs-douaniers pour connaître tous les détails des programmes mis en place pour protéger l'économie du Québec.

