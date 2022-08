FAITS SAILLANTS

Du 1er avril au 30 juin 2022

Reprise des services : presque tous les services à travers le pays étaient revenus avant la fin du mois de juin.

Par rapport à la même période en 2021, 594 000 passagers de plus ont voyagé avec VIA Rail, ce qui a entraîné une augmentation des revenus passagers de 62,6 millions de dollars.

Comme attendu, les charges d'exploitation ont augmenté par rapport au même trimestre de l'année dernière, principalement en raison des fréquences supplémentaires.

MONTRÉAL, le 31 août 2022 /CNW Telbec/ - Le deuxième trimestre de VIA Rail Canada (VIA Rail) a été marqué par l'atteinte d'une étape cruciale de son plan de reprise de services avec le retour de la quasi-totalité de ses services à travers le pays avant la fin du mois de juin. La Société est ravie d'avoir à nouveau accueilli ses passagers à bord de ses trains et a enregistré 594 000 passagers supplémentaires ayant voyagé avec VIA Rail au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier.

« D'après notre performance au cours du deuxième trimestre, il y a eu un appétit accru pour les voyages, et nous ne pourrions pas être plus heureux à ce sujet, car nos passagers nous avaient cruellement manqué », a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction. « Cette étape cruciale atteinte en juin représente le point culminant de deux années difficiles, et nous sommes heureux des résultats de ce trimestre et particulièrement fiers de l'agilité de nos équipes durant cette reprise. Nous sommes définitivement de retour sur la bonne voie pour faire ce que nous faisons de mieux : offrir une expérience de voyage sécuritaire, accessible, confortable et durable aux Canadiens à travers le pays. »

Continuer à gérer les impacts financiers

Alors que VIA Rail se remet de la pandémie, elle continuera d'adopter une approche équilibrée afin de remplir son important mandat de service public et de gérer les impacts financiers des conséquences de la crise sanitaire, notamment le fait que de plus en plus de Canadiens travaillent à distance.

Succès de la reprise des services

Conformément à l'engagement de VIA Rail de rétablir les services lorsque les conditions le permettent, VIA Rail a augmenté progressivement les fréquences tout au long du deuxième trimestre afin de répondre à la demande de voyages. Au 30 juin, presque tous les services de VIA Rail avaient repris dans tout le pays.

Grâce à la reprise des services, à temps pour l'été, VIA Rail a contribué à la reprise de l'industrie canadienne du voyage et du tourisme ainsi qu'au développement économique régional, alors que le pays se remet de la pandémie.

Contribuer à un avenir plus durable

En avril, VIA Rail a eu le plaisir de franchir des étapes clés dans son cheminement en développement durable avec le dévoilement de son plan de développement durable et sa participation à la plus grande initiative de développement durable pour les entreprises au monde, le Pacte mondial des Nations Unies. Le plan de développement durable sur cinq ans de VIA Rail, robuste et orienté vers l'avenir, lui permettra de réduire son empreinte environnementale, de renforcer son rôle de transporteur responsable et de créer de la valeur durable pour les générations actuelles et futures.

Martin R Landry, nouveau président et chef de la direction de VIA Rail

En juin, Martin R Landry est devenu le président et chef de la direction de VIA Rail. M. Landry s'est joint à VIA Rail en 2014 à titre de chef des Affaires commerciales, chargé de superviser toutes les activités liées au développement des affaires, notamment la gestion des revenus, les ventes et les partenariats stratégiques, la planification commerciale, le marketing et les communications, l'expérience client (y compris le Centre client de VIA), ainsi que la conception des produits et services. À ce titre, il a été l'architecte du modèle centré sur le client qui a conduit à une augmentation impressionnante de l'achalandage de 32 % entre 2014 et 2019, année record des trois dernières décennies avec plus de cinq millions de passagers.

Toujours l'une des marques les plus dignes de confiance au Canada

Selon le Gustavson Brand Trust Index (GBTI) 2022, publié en mai par l'École de gestion Gustavson de l'Université de Victoria, VIA Rail est la société de transport la plus digne de confiance au Canada pour la quatrième année consécutive. En plus d'avoir obtenu un meilleur classement général que l'an dernier, VIA Rail a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour la reconnaissance des employés, se classant sixième sur 402 marques dans l'étude.

VIA Rail s'est également classée en première position dans deux catégories parmi les transporteurs dans le cadre de l'étude canadienne Réputation 2022 publiée par Léger : comme employeur de choix et comme transporteur le plus digne de confiance. L'étude révèle également que VIA Rail est le transporteur dont les Canadiens sont le plus fiers, notamment en raison de ses produits et services, de ses origines canadiennes et de son excellence dans le domaine.

Le rapport du deuxième trimestre 2022 de VIA Rail est disponible ici.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail ( viarail.ca ) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr .

