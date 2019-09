Système Huntingdon pourra poursuivre sa croissance à l'international

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 525 000 $ à l'entreprise de Huntingdon

Système Huntingdon, aussi connue sous le nom Le Groupe SH, est une entreprise innovante en forte croissance qui propose des solutions graphiques issues de processus de fabrication novateurs reposant sur l'adoption d'équipements numériques. Pour continuer sur sa lancée, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 525 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise, engagée dans un processus de numérisation, pourra moderniser son usine de production et ainsi améliorer sa productivité en vue de poursuivre sa croissance.

Le député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Peter Schiefke, a profité de sa visite de Système Huntingdon pour annoncer ce financement. L'aide du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise d'accroître sa productivité par l'automatisation de ses processus de fabrication tout en rehaussant sa numérisation par l'implantation d'équipements à commandes numériques. Ces investissements renforceront sa compétitivité, compte tenu des pressions exercées par la rareté de la main-d'œuvre, en plus de contribuer à la poursuite de son développement à l'international.

Établie depuis 1975, Système Huntingdon inc. se spécialise dans la conception de salles d'exposition et de leurs composantes. L'entreprise offre des environnements immersifs durables, créatifs et uniques qui rehaussent la valeur des produits et l'image de marque de ses clients. Elle s'est hissée au rang de chef de file dans l'offre de solutions graphiques grâce à la modularité de ses unités et à ses procédés novateurs. Sa gamme de produits se décline sous trois marques : SH Design-Build, qui développe des solutions graphiques et architecturales de kiosques et de salles d'exposition; ALTO™, qui fabrique des panneaux d'aluminium personnalisés issus d'un procédé exclusif de sublimation d'image à haute résolution, résistant aux rayons UV, aux graffitis, à la corrosion et à l'usure; et FOLIA™, qui fabrique des enseignes et des panneaux stratifiés à haute pression.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes et en encourageant des projets de commercialisation de produits et de développement de marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je me réjouis aussi de savoir que Système Huntingdon pourra continuer à consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, contribuant aussi à stimuler l'économie de la région. »

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer sur la scène mondiale. En investissant dans le projet de Système Huntingdon, nous demeurons fidèles à nos engagements d'aider les entreprises à prendre de l'expansion, à innover et à exporter leurs produits et services, permettant ainsi la création d'emplois de qualité et d'assurer la prospérité de l'économie canadienne. »

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

