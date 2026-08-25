Sun Life et Wilton Re annoncent un partenariat stratégique qui met à profit leur expertise reconnue et leurs capacités complémentaires dans les domaines de la réassurance vie et des rentes, ainsi que de la gestion d'actifs

Wilton Re constituera Windsor Life Re, un réassureur affilié domicilié aux États-Unis et aux Bermudes, qui bénéficiera d'engagements stratégiques à long terme en matière de capitaux de Wilton Re et de la Sun Life. Windsor Life Re sera administrée par Wilton Re.

Gestion SLC, le gestionnaire de placements alternatifs d'envergure mondiale de la Sun Life au service de la clientèle institutionnelle, agira à titre de gestionnaire d'actifs principal du nouveau véhicule de réassurance autonome de Wilton Re, dont l'actif géré pourrait atteindre 10 G$ US.

Windsor Life Re réassurera auprès de Wilton Re un premier bloc de contrats en vigueur d'environ 1,7 G$ US.

TORONTO, NORWALK, Conn. et BOSTON, le 25 août 2026 /CNW/ -- La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) et Wilton Re ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente définitive visant l'établissement d'un partenariat stratégique en réassurance et en gestion d'actifs. Ce partenariat alliera l'expertise de Wilton Re en gestion de passifs aux capacités de la Sun Life en matière d'assurance et de gestion d'actifs.

Wilton Re constituera Windsor Life Re, un réassureur domicilié aux États-Unis et aux Bermudes, qui soutiendra la croissance des activités principales de Wilton Re liées à la constitution de blocs de contrats d'assurance vie et de rentes en vigueur aux États-Unis. Windsor Life Re bénéficiera de l'expérience éprouvée de Wilton Re en matière d'acquisition de blocs de contrats en vigueur et de recherche d'occasions d'affaires, ainsi que de son expertise distinctive en matière de souscription. Gestion SLC agira à titre de gestionnaire d'actifs principal des placements de Windsor Life Re et mettra à profit son expérience en gestion d'actifs d'assurance ainsi que sa plateforme de placement multiactifs.

Le partenariat devrait mobiliser environ 900 M$ US de capitaux, grâce notamment à des engagements stratégiques de la Sun Life et de Wilton Re, chacune fournissant environ le tiers de la capitalisation totale en capitaux propres. Aux termes de l'entente, Windsor Life Re réassurera auprès de Wilton Re un premier bloc de contrats en vigueur d'environ 1,7 G$ US. Les affaires futures seront cédées par Wilton Re en quote-part. À terme, l'actif de Windsor Life Re devrait atteindre environ 10 G$ US.

« Saisir les occasions à la croisée de l'assurance et de la gestion d'actifs constitue un objectif stratégique clé pour la Sun Life. Nous sommes ravis de nous associer à Wilton Re, une organisation exceptionnelle qui possède une expertise approfondie et une fine connaissance de la réassurance et jouit d'une solide réputation dans le secteur financier, a déclaré Tom Murphy, président de Gestion d'actifs Sun Life. Notre partenariat avec Wilton Re accroît notre portée et notre présence dans le secteur de la gestion d'actifs d'assurance et nous donne un accès stratégique à des capitaux permanents afin d'accélérer la croissance de Gestion SLC, notre gestionnaire de placements alternatifs d'envergure mondiale. »

« Windsor Life Re appuiera la croissance stratégique de Wilton Re en diversifiant nos sources de capital et en renforçant nos capacités sur le marché des contrats d'assurance vie et de rentes en vigueur, a déclaré Dmitri Ponomarev, chef de la direction de Wilton Re. La Sun Life est un assureur et un gestionnaire d'actifs mondialement reconnu, qui s'appuie sur une expérience éprouvée et une expertise approfondie en gestion des placements adossés à des passifs d'assurance. »

Ce nouveau partenariat devrait voir le jour au cours du premier semestre de 2027, sous réserve de l'obtention par les parties des approbations réglementaires requises et du respect des conditions de clôture habituelles. Jefferies a agi à titre de conseiller financier de la Sun Life, tandis que Sidley Austin LLP a agi à titre de conseiller juridique. Ardea Partners LP et Wells Fargo ont agi à titre de conseillers financiers de Wilton Re, tandis que Debevoise & Plimpton LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$ CA (1,20 T$ US). Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 30 juin 2026, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 316 milliards de dollars américains. L'actif géré total de la société comprend l'actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L'actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d'autres sommes. L'actif géré total de la société exclut l'actif administré. AAM représente un actif administré supplémentaire d'environ 12 milliards de dollars américains. Les méthodes servant à compiler l'actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l'actif géré déclaré aux autorités réglementaires.

Pour plus de renseignements, visitez gestionslc.ca.

À propos de Wilton Re

Wilton Re est un fournisseur de premier plan de solutions visant les contrats en vigueur et de solutions de réassurance dans le secteur nord-américain de l'assurance vie. Forte de son expérience éprouvée en fusions et acquisitions et en réassurance, Wilton Re élabore des solutions sur mesure qui répondent aux besoins de ses clients en matière de risques, de capitaux et d'exploitation. Depuis sa fondation en 2004, Wilton Re a réalisé 26 opérations d'acquisition de blocs de contrats d'assurance vie et de rentes en vigueur. Sa principale solution de réassurance administrative constitue la norme du secteur pour la modernisation des anciens systèmes d'administration associés à des blocs existants de contrats d'assurance vie et de rentes. Au cours des 22 dernières années, Wilton Re a converti 28 anciens systèmes vers sa plateforme de gestion fondée sur un modèle d'impartition des processus opérationnels, tout en réalisant des gains d'efficience sur le plan des coûts et en améliorant les technologies, les contrôles et les processus administratifs de ses contreparties. Pour en savoir plus sur Wilton Re, visitez www.wiltonre.com.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, notamment dans le présent communiqué, Wilton Re et la Sun Life peuvent formuler, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent (i) les énoncés se rapportant aux attentes à l'égard du partenariat stratégique en réassurance et en gestion d'actifs entre la Sun Life et Wilton Re, y compris le montant des capitaux que le partenariat cherchera à déployer et la croissance anticipée de la valeur des actifs de placement de Windsor Life Re; (ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et (iii) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « entend », « prévoit », « sera », « cherchera » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 25 août 2026, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de Wilton Re ou de la Sun Life en ce qui touche les événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir, qui peuvent évoluer en raison de nombreux événements ou facteurs, dont certains pourraient être inconnus de Wilton Re ou de la Sun Life ou échapper à leur contrôle respectif. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans le rapport de gestion de la Sun Life pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sous les rubriques « Gestion des risques » et « Énoncés prospectifs », dans les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de la Sun Life pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sous la rubrique « Facteurs de risque », dans le rapport de gestion intermédiaire de la Sun Life pour le trimestre terminé le 31 mars 2026 sous la rubrique « Gestion des risques », dans les autres facteurs présentés dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Sun Life et dans les autres documents déposés par la Sun Life auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov, respectivement, ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de Wilton Re, que l'on peut consulter au www.wiltonre.com. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

Ni Wilton Re ni la Sun Life n'assume quelque obligation que ce soit de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de circonstances ou d'événements postérieurs à la date du présent communiqué ou de la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

Note à l'intention des rédacteurs et des rédactrices : Tous les montants sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Relations avec les médias de la

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SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières