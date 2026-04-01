Transition à la direction après le paiement final pour l'acquisition de 100 % de BGO

WELLESLEY, Mass., le 1er avril 2026 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de placements institutionnels alternatifs et à revenu fixe d'envergure mondiale ayant un actif géré de 309 milliards de dollars américains, a annoncé aujourd'hui des changements touchant son équipe de direction, ainsi que la nouvelle structure de propriété de la société. Sonny Kalsi, cofondateur et cochef de la direction de BGO, est nommé au poste de président et chef de la direction de Gestion SLC. M. Kalsi continuera de relever de Steve Peacher, qui demeure président général, Gestion SLC. John Carrafiell, cofondateur et cochef de la direction de BGO, devient chef de la direction de BGO.

« La prochaine phase de croissance de Gestion SLC s'appuiera sur l'envergure et les capacités de notre plateforme diversifiée, a indiqué Sonny Kalsi, président et chef de la direction, Gestion SLC. Notre priorité est simple : faire ce que nous faisons le mieux en nous efforçant d'offrir des résultats constants et de grande qualité et de mettre toute la force de la plateforme au service de chaque Client que nous servons. Le capital demeure concentré auprès d'un nombre restreint de gestionnaires, et nous sommes en bonne position pour collaborer avec des Clients du monde entier et les aider à évoluer dans un marché de plus en plus complexe afin d'atteindre leurs objectifs de placement. »

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Gestion SLC, par l'intermédiaire de sa société mère la Sun Life, a finalisé l'acquisition des participations restantes de BGO, sa société immobilière mondiale, et de Crescent Capital, sa société de crédit alternatif mondial. De plus, Gestion SLC a annoncé le lancement d'un régime d'actionnariat de la direction pour ses hauts dirigeants, qui détiendront jusqu'à 25 % de participation de la plateforme, pour aligner les incitatifs sur la croissance et le rendement à long terme.

« 2026 est l'année où nous commençons à exploiter la puissance de notre plateforme, a souligné Steve Peacher, président général, Gestion SLC. Je suis convaincu que, sous la direction de Sonny, et avec notre nouvelle structure de propriété, nous sommes en bonne position pour tirer parti de notre gamme combinée de capacités de placement dans les domaines de l'immobilier, du crédit alternatif, des infrastructures et des titres à revenu fixe, en vue de faire passer Gestion SLC d'une croissance axée sur les acquisitions à une croissance axée par la plateforme. »

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements alternatifs du marché du crédit axé exclusivement sur les titres de créance de sociétés grâce à des stratégies ayant recours à des titres de créance négociables et d'émissions privées. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 31 décembre 2025, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 309 milliards de dollars américains. L'actif géré total de la société comprend l'actif géré par les sociétés du groupe Gestion SLC pour le compte de Clients externes, et le fonds général de la Sun Life. L'actif géré inclut des engagements non financés, des liquidités, des actions et d'autres sommes. L'actif géré total de la société exclut l'actif administré. AAM représente un actif administré supplémentaire d'environ 10 milliards de dollars américains. Les méthodes servant à compiler l'actif géré total peuvent changer et ne pas refléter l'actif géré déclaré aux autorités réglementaires.

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Hannah Stewart

Directrice générale, relations avec les médias et communications, Gestion SLC

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SOURCE Gestion SLC