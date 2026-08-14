La Sun Life annonce un droit de conversion des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A, série 10R et des actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 11QR

TORONTO, le 14 août 2026 /CNW/ -- La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la « Sun Life ») a annoncé aujourd'hui qu'elle n'avait pas l'intention d'exercer son droit de racheter, le 30 septembre 2026, ses actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux rajusté de catégorie A, série 10R (les « actions de série 10R ») actuellement en circulation, ni ses actions privilégiées à dividende non cumulatif et à taux variable de catégorie A, série 11QR (les « actions de série 11QR ») actuellement en circulation. Par conséquent, sous réserve de certaines conditions, les porteurs d'actions de série 10R pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de ces actions en un nombre égal d'actions de série 11QR le 30 septembre 2026, et les porteurs d'actions de série 11QR pourront choisir de convertir une partie ou la totalité de ces actions en un nombre égal d'actions de série 10R à la même date. Les porteurs d'actions de série 10R qui n'exercent pas leur droit de convertir ces actions en actions de série 11QR à cette date conserveront leurs actions de série 10R, et les porteurs d'actions de série 11QR qui n'exercent pas leur droit de convertir ces actions en actions de série 10R à cette date conserveront leurs actions de série 11QR.

Les conversions dont il est question ci-dessus sont soumises aux conditions suivantes : i) si la Sun Life détermine qu'il y aura moins d'un million d'actions de série 10R en circulation après le 30 septembre 2026, alors toutes les actions de série 10R restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série 11QR le 30 septembre 2026, et ii) si, en revanche, la Sun Life détermine qu'il y aura moins d'un million d'actions de série 11QR en circulation après le 30 septembre 2026, alors toutes les actions de série 11QR restantes seront automatiquement converties en un nombre égal d'actions de série 10R le 30 septembre 2026. Dans un cas comme dans l'autre, la Sun Life enverra un avis écrit à tout porteur d'actions inscrit et touché par les minimums ci-dessus au plus tard le lundi 21 septembre 2026 pour l'informer de sa décision.

Le taux de dividende sur les actions de série 10R pour la période de cinq ans commençant le 30 septembre 2026 et se terminant le 29 septembre 2031, ainsi que le taux de dividende sur les actions de série 11QR pour la période de trois mois commençant le 30 septembre 2026 et se terminant le 30 décembre 2026, seront déterminés le lundi 31 août 2026 et annoncés par voie de communiqué de presse le lundi 31 août 2026.

Tout propriétaire véritable d'actions de série 10R et d'actions de série 11QR qui souhaite exercer son droit de conversion doit communiquer dans les plus brefs délais avec son courtier ou propriétaire apparent pour s'assurer que ce dernier suit ses instructions et que son droit de conversion est exercé avant la date limite, soit le mercredi 16 septembre 2026 à 17 h HE.

Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Sun Life pourra, si elle le souhaite, racheter la totalité ou une partie des actions de série 10R en circulation, moyennant le versement en espèces d'une somme de 25 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, le 30 septembre 2031 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite. Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, la Sun Life pourra, si elle le souhaite, racheter la totalité ou une partie des actions de série 11QR en circulation, moyennant le versement en espèces d'une somme de i) 25 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, le 30 septembre 2031 et le 30 septembre tous les cinq ans par la suite, ou ii) 25,50 $ par action rachetée, majorée de tous les dividendes déclarés et non versés sur ces actions à la date fixée pour le rachat, si le rachat a lieu à toute autre date.

Les actions de série 10R et les actions de série 11QR n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée. Par ailleurs, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ni distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2026, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,70 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs et des rédactrices : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Pour communiquer avec l'équipe des relations médias de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

Pour communiquer avec l'équipe des relations avec les investisseurs de la Sun Life, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

SOURCE Financière Sun Life Inc. - Nouvelles financières